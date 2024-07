Consórcio ABC debate criação de Observatório Regional de Segurança

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC discutiu nesta quinta-feira (4/7) a criação de um Observatório Regional de Segurança. A entidade regional que representa as prefeituras da região reuniu representantes das secretarias municipais de Segurança e das Guardas Civis Municipais (GCMs) das cidades consorciadas para uma visita técnica à Central Integrada de Monitoramento (CIM) da Prefeitura de Diadema.

A unidade atua preventivamente contra a criminalidade, intensificando a integração e parceria da GCM local com as polícias Militar e Civil. Além disso, equipes de Trânsito e Defesa Civil também atuam na CIM.

O objetivo do Consórcio ABC é fazer um levantamento da realidade de cada município na área e possibilitar ações integradas, conforme explicou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva. A proposta começou a ser discutida no mês passado, em reunião realizada na sede da entidade regional que contou com a participação dos secretários municipais das cidades consorciadas e o comando da Polícia Militar na região e GCMs.

“Conhecer a experiência de Diadema foi importante para pensarmos e projetarmos iniciativas semelhantes para as outras cidades. Diante das diferentes realidades, queremos equacionar as possibilidades e encontrar formas de dar suporte a todas as prefeituras”, afirmou.

Como parte desse processo, o Consórcio ABC vai reforçar a aproximação com o Governo do Estado para levar as principais demandas dos municípios na área, incluindo a integração com os programas Detecta e Muralha Paulista.

Uma primeira agenda já foi realizada no dia 18 do mês passado, na sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), que fica na Capital. Na ocasião, o Consórcio ABC entregou um ofício formalizando as principais demandas da região para a área. O documento recebido pelo assessor da pasta, o tenente-coronel PM Clodoaldo Cordesco Araújo, responsável por recepcionar demandas dos municípios.