Consórcio ABC conquista R$ 2,2 milhões para planos regionais de áreas de riscos e unidades de conservação

Depois de conquistar R$ 41,5 milhões para a mobilidade da região via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu a confirmação de repasse de mais R$ 2,2 milhões para projetos de Planejamento Urbano dos municípios consorciados.

A verba conquistada virá via Fundo Estadual dos Recurso Hídricos (Fehidro), do governo estadual. Do total, R$ 1,49 serão destinados para a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Riscos de Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – os demais municípios pertencentes ao Consórcio ABC já possuem seus estudos para esta área. O projeto visa identificar as áreas de riscos destas cidades e apontar possíveis soluções para mitigação do problema.



Outros R$ 778 mil do Fehidro são destinados para elaboração de um estudo regional para identificação de novas unidades de conservação, corredores ecológicos e verdes na região. O objetivo é ampliar a proteção às áreas de manancial do Grande ABC.

Ambos os projetos são fruto do trabalho da equipe técnica do Consórcio ABC junto aos Grupos de Trabalho (GTs), que reúnem integrantes das secretarias municipais das respectivas áreas.



“A captação destes recursos demonstra o enorme potencial e capacidade em preparar e articular propostas técnicas e captar recursos, em especial para as cidades que possuem corpo técnico menor e menos capacidade de investimento”, afirmou o diretor de Programas e Projetos do Consórcio ABC, João Ricardo Guimarães Caetano.

No ano passado, o Consórcio ABC já havia conquistado R$ 5,6 milhões do Fehidro. Foram R$ 3,2 milhões para elaboração de um novo Plano Regional de Macro e Microdrenagem e R$ 1,9 milhão para a implementação do Plano de Sinalização de Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais. Ambos os projetos estão em fase de licitação.

“A conquista de recursos, tanto do governo federal quanto do Estado, para projetos em diversos setores da nossa região reforça o papel importante do Consórcio ABC no desenvolvimento regional. Por isso, é tão relevante este trabalho integrado que é feito entre as prefeituras”, disse o secretário-executivo da entidade regional, Aroaldo da Silva.