Consórcio ABC cobra explicações da Enel e estuda ação regional na Justiça

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, órgão que representa as prefeituras da região, cobra oficialmente explicações da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica nas sete cidades, sobre o apagão registrado após as fortes chuvas e ventos da última sexta-feira (11/10). Segundo informações da imprensa, ainda havia imóveis afetados pela falha do serviço cinco dias após o episódio climático.

Na tarde de ontem, um ofício foi redigido pela entidade regional solicitando que a Enel informe, no prazo não superior a cinco dias corridos, o número de clientes afetados pelo desabastecimento de energia elétrica após o temporal e qual foi o efetivo empenhado para minimizar o apagão na região. Também foram solicitadas explicações sobre qual o plano para futuros episódios semelhantes, visto que há previsão para novas ocorrências de extremos climáticos nos próximos dias.

O objetivo do Consórcio ABC é reunir elementos e estudar se há viabilidade de acionar a concessionária judicialmente para que cumpra com suas obrigações dentro de um prazo que não gere grandes prejuízos à população, já que em novembro do ano passado a Enel informou que tinha plano para possíveis emergências, mas o Grande ABC voltou a sofrer com um “apagão” menos de um ano depois do ocorrido.

“Representamos um grupo de municípios e sabemos que a força de uma ação regional tem mais peso. Pelo que estamos acompanhando pelo noticiário, ainda há moradores afetados. Ficou claro que houve falhas na prestação do serviço. Por isso, estamos levantando dados para estudar quais as medidas que nós podemos tomar para evitar futuros danos parecidos com os desta semana”, explicou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva.