Consórcio ABC apresenta diagnóstico sobre Economia Solidária da região

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC apresentou, na manhã desta quinta-feira (8/8), os resultados do diagnóstico da Economia Solidária do Grande ABC, fruto de uma parceria firmada entre o órgão que representa as prefeituras da região e a Unisol Brasil, central de cooperativas e empreendimentos solidários.

O projeto tinha como objetivo identificar os empreendimentos econômicos solidários e diagnosticar suas condições e possibilidades, além de fomentar iniciativas associativas, com foco na geração de trabalho e renda, que estimulem o envolvimento comunitário, a consciência coletiva e ambiental, efetivadas nas práticas produtivas, de comercialização e consumo, e de desenvolvimento econômico baseadas nos princípios de solidariedade, como maneira de promover a transformação sociocultural em prol de uma sociedade mais consciente, justa e igualitária.

Segundo o diagnóstico, foram identificadas no Grande ABC 70 empreendimentos do tipo, sendo 29 em Santo André, 13 em São Bernardo do Campo, 12 em Diadema, dez em Mauá, três em Rio Grande da Serra, dois em Ribeirão Pires e um em São Caetano do Sul.

As principais atividades destes empreendimentos são Artesanato (18), Alimentação e Bebida (17), Confecção, Costura e Bolsas (11), Reciclagem (5), Serviços de Assessoria (5), Educação Cultura e Oficinas (5), entre outras.

“Não se faz economia solidária sem dois pilares: qualificação e fomento. Esta iniciativa que está sendo apresentada aqui no Grande ABC é muito valiosa e pode servir de exemplo para outras regiões do país”, afirmou o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, que participou da mesa de abertura do evento.

O diagnóstico regional foi feito com recursos de emenda parlamentar encaminhada pelo deputado estadual Teonilio Barba, que também participou do ato de apresentação. A cerimônia ainda contou com a presença do deputado estadual Simão Pedro, que junto com Barba coordena a Frente Parlamentar de Economia Solidária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O estudo completo e o link para inscrição de novos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) no projeto estarão disponíveis no site do Consórcio ABC (www.consorcioabc.sp.gov.br).

“A gente viu aqui hoje a importância dos empreendimentos solidários na economia e a oportunidade que isso nos traz no pensamento de um novo marco para o desenvolvimento econômico da nossa região e de nosso país”, enfatizou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva.