Consórcio ABC amplia transparência com criação de newsletter mensal

Com o objetivo de dar maior alcance ao trabalho realizado pelo órgão que representa as prefeituras da região, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC lança neste mês de setembro uma newsletter mensal com as principais realizações da instituição ao longo do mês que antecede a publicação.

A iniciativa surge com a proposta de aumentar a visibilidade das ações realizadas pelo Consórcio ABC. O material será distribuído tanto digitalmente, em um mailing interno direcionado às secretarias municipais, quanto em formato impresso, que será encaminhado para todas as Câmaras das sete cidades, prefeituras, entidades de classe e gabinetes dos deputados estaduais com base eleitoral na região.

“Nossa equipe técnica trabalha bastante todos os dias, tem muita entrega e resultados. E, muitas vezes, isso não chega para as pessoas, inclusive para os servidores das próprias prefeituras e os parlamentares da região. Então, estamos lançando este boletim mensal para que nossas ações tenham maior alcance na região”, comentou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva.

A primeira edição da newsletter, lançada neste mês de setembro, traz as realizações de agosto. Entre as importantes conquistas para a região no mês passado está a conquista pelo Consórcio ABC de R$ 41,5 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, para a realização de estudos e projetos voltados à melhoria da mobilidade urbana na região.

A publicação também destaca, entre outras ações, a confirmação de repasse de mais R$ 2,2 milhões para projetos de Planejamento Urbano dos municípios consorciados. A verba conquistada virá via Fundo Estadual dos Recurso Hídricos (Fehidro), do governo estadual. Do total, R$ 1,49 milhão será destinado para a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Riscos. Outros R$ 778 mil do Fehidro serão utilizados na elaboração de um estudo regional para identificação de novas unidades de conservação, corredores ecológicos e verdes na região.