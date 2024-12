Consórcio ABC adere a sistema de monitoramento territorial

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC aderiu ao Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélites (SMAS), desenvolvido pelo Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) de São Paulo, e tem intermediado o acesso das cidades da região à plataforma. A ferramenta do Governo do Estado possibilita que os municípios detectem regularmente, via satélite, diversas alterações no solo, como desmatamento ocasionado por avanço da ocupação irregular e edificações novas, incluindo possíveis ocupações e construções irregulares.

Viabilizado pelo IGC, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), a plataforma realiza a sobreposição e comparação de imagens, possibilitando aos municípios um monitoramento do uso e ocupação dos territórios ao identificar a construção de novas edificações, supressão de vegetação, abertura de vias e movimentação de terra devido ao solo exposto.

O SMAS fornece alertas mensais elaborados a partir da detecção por imagens diárias de satélites, além de mosaicos trimestrais, que apontam para as mudanças identificadas no período. O objetivo da ferramenta é fornecer subsídios às cidades para que equipes como Meio Ambiente, Fiscalização Ambiental e Planejamento Urbano atuem de maneira mais efetiva e possam reforçar a prevenção de desastres.

Com a adesão, os técnicos do Consórcio ABC agora têm acesso ao sistema. Entre as cidades do Grande ABC, Santo André e São Bernardo do Campo já integram o SMAS e Rio Grande da Serra já manifestou oficialmente o interesse em ter acesso à plataforma. O programa não gera custos aos municípios participantes.

O diretor de Programas e Projetos do Consórcio ABC, João Ricardo Guimarães Caetano, destacou a importância da atuação integrada para o monitoramento mais eficaz de áreas suscetíveis na região.

“Essa é uma ferramenta muito importante, que fornecerá imagens do território da cidade que permitirão identificar rapidamente desmatamentos ilegais. Facilitará muito a fiscalização das vastas e importantes áreas de Mata Atlântica que temos no ABC. O governo estadual procurou o Consórcio ABC para sermos a ponte de acesso das prefeituras ao sistema. Isso reforça a importância institucional do órgão regional”, afirmou.