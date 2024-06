Conservatório de Tatuí recebe Angela Ro Ro para show no Teatro Procópio Ferreira

No ano em que completa 70 anos, o Conservatório de Tatuí – uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, traz para a Capital da Música a cantora e compositora Angela Ro Ro. A apresentação, que integra a programação de shows da instituição, será no Teatro Procópio Ferreira, dia 15 de junho, a partir das 20h. Os ingressos custarão R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), podendo ser adquiridos pela plataforma INTI, ou pessoalmente, na bilheteria do teatro, de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h.

Angela Ro Ro é um dos principais nomes da música popular brasileira. Natural do Rio de Janeiro, é dona de um canto raro e emocionante, e uma grande instrumentista – toca percussão, acordeom, piano, gaita, flauta e violão. Com uma carreira de 40 anos e eleita pela revista Rolling Stone como a 33º maior voz da música brasileira, ela percorreu trilhas que vão desde a bossa nova até o rock, deixando sua marca com clássicos cultuados desde o início de sua trajetória.

Com uma personalidade bem-humorada, inteligente, Angela Ro Ro está sempre se reinventando, mas sem perder sua espontaneidade e carisma. A artista apresenta neste show um repertório que fará uma viagem do passado ao futuro, e estampa o otimismo da musicista, além de fazer uma celebração à música e seu amor à vida.

E, para o próximo mês, o Conservatório de Tatuí receberá dentro da programação do 29ª FETESP (Festival de Teatro Estudantil do Estado de São Paulo) o show da cantora baiana Assucena, que despontou na cena musical com a banda ‘As Baías’, indicado ao Grammy Latino e duas vezes vencedora do Prêmio da Música Brasileira. Em agosto, mês em que completará 70 anos de fundação, a instituição fará uma programação superespecial e as atrações ainda não foram anunciadas.

Os detalhes destes shows e a atualização de toda a programação cultural do Conservatório de Tatuí podem ser acompanhados na Agenda Cultural da instituição.

SERVIÇO

Show Angela Ro Ro

Data: 15 de junho de 2024, sábado, às 20h

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Entrada: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada)

Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma INTI