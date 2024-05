Conservatório de Tatuí promove Master Classes para intensificar aprendizado em músicas e artes cênicas

O Conservatório de Tatuí – uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, realizará cinco master classes gratuitas durante o mês de junho. Com o objetivo de proporcionar a troca de experiências entre mestres e estudantes, as aulas, que integram as ações comemorativas dos 70 anos da instituição, serão voltadas para o aprendizado e aperfeiçoamento em diversos instrumentos musicais e artes cênicas. As apresentações serão realizadas no Teatro Procópio Ferreira e no Salão Villa-Lobos, todas gratuitas e com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Conservatório de Tatuí.

A primeira master class acontece no dia 3, às 15h30, no Salão Villa-Lobos, com os solistas e cameristas Viktor Uzur, Maria Fernanda Krug e Renato Bandel. O tema do encontro é música de Câmara e os convidados irão acompanhar as apresentações dos quartetos da instituição, e, posteriormente, poderão sugerir formas de aprimorar o conhecimento dos estudantes na área. Viktor tem bacharelado e mestrado em Violoncelo com diploma de solista no Conservatório Tchaikovsky em Moscou e doutorado pela Michigan State University. Atualmente é professor de violoncelo na Weber State University, onde também é fundador e diretor do Bonneville Chamber Music Festival, nos Estados Unidos. Já Maria Fernanda, além do trabalho como professora, é chefe de naipe da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo e atua como solista e camerista nas mais importantes salas de concertos do Brasil e do mundo. O terceiro convidado, Renato Bandel, estudou na Academia da Orquestra Filarmônica de Berlim, realizou concertos em várias cidades europeias, tendo participado de diversas gravações de CD e DVD, e atualmente é professor na Universidade de São Paulo, violista do Quarteto Radamés Gnattali e professor no Conservatório de Tatuí.

No dia seguinte, 4 de junho, às 13h, também no Salão Villa-Lobos, será realizada a master class sobre composição. O convidado é Rafael Abdalla, baixista, compositor e um dos músicos mais ativos do País nos últimos anos, tendo gravado quatro álbuns como líder e participado de mais de 20 obras de nomes importantes da música nacional, como Raul de Souza, Leo Gandelman, Paulo Moura, Rogério Boccato, Vinicius Dorin, entre outros. Em 2020, concluiu o mestrado em Jazz Performance no Prince Claus Conservatoire da Holanda e, atualmente, reside nos Estados Unidos, onde cursa Ph.D. em Composição na Universidade da Florida. O foco do encontro com o músico é abordar os processos que envolvem a composição, desde os primeiros passos, inspiração, técnicas ou linhas criativas, até a importância da edição e preparação das partituras.

Representando o grupo Martelo, Leonardo Gorosito será o responsável pela master class no dia 14, às 15h, no Salão Villa-Lobos, com o tema Percussão Sinfônica. O timpanista e chefe de percussão da Orquestra Sinfônica do Paraná, desenvolve intensa atividade como compositor, arranjador e diretor musical de diversas produções brasileiras, incluindo espetáculos do multi-instrumentista Antônio Nóbrega. Possui Bacharelado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), como aluno de John Boudler, Carlos Stasi e Eduardo Gianesella, e Mestrado em Percussão pela Yale University, sob a orientação do professor Robert Van Sice, onde também concluiu seu Diploma de Artista.

No dia 19 de junho, às 13, no Salão Villa-Lobos, o músico Edu Ribeiro realizará a master class de Bateria. Vencedor de dois Grammy Awards, o baterista e compositor tem uma carreira de destaque. Em 25 anos, gravou diversos álbuns como líder, com seus grupos Trio Corrente e Vento em Madeira. Também acompanhou e gravou com inúmeros cantores, como Yamandú Costa, Hamilton de Holanda, Milton Nascimento, João Bosco, Toquinho, entre outros. Como professor, é responsável por aulas de bateria, prática de conjunto e percussão na Faculdade Santa Marcelina e é o coordenador da área de música popular da EMESP.

Para finalizar a programação, no dia 21, às 19h, no Teatro Procópio Ferreira, o diretor, ator, performer, curador e produtor, Robson Catalunha compartilhará suas experiências em processos de criação com Bob Wilson, tanto no teatro, quanto no The Watermill Center, na master class sobre Processos de Criação do multiartista norte-americano. A aula também marca o encerramento da Mostra Interna de Artes Cênicas do Conservatório de Tatuí, promovida ao longo do mês de junho. Mestre em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Catalunha já trabalhou com Os Satyros; Grupo Pândega – de Maria Alice Vergueiro – e Bob Wilson. Nos últimos anos, se apresentou e desenvolveu projetos nos Estados Unidos e diversos países da Europa. Atualmente, vem pesquisando o conceito de presença na fronteira entre o teatro, as artes visuais e a realidade virtual, em obras como “O Híbrido” – indicado ao Prêmio APCA (2021); “Entre: Instalação/Performance em Realidade Virtual” e “Traved: Palestra/Performance em Realidade Virtual”, em parceria com Dodi Leal.

SERVIÇO

Master Class sobre Música de Câmara

Convidados(as): Viktor Uzur, Maria Fernanda Krug e Renato Bandel

Data: 03 de junho de 2024, segunda-feira, às 15h30

Local: Salão Villa-Lobos

Endereço: Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Master Class sobre Composição

Convidado: Rafael Abdalla

Data: 04 de junho de 2024, terça-feira, às 13h

Local: Salão Villa-Lobos

Endereço: Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Master Class sobre Percussão Sinfônica

Convidado: Leonardo Gorosito (Grupo Martelo)

Data: 14 de junho de 2024, sexta-feira, às 15h

Local: Salão Villa-Lobos

Endereço: Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Master Class de Bateria

Convidado: Edu Ribeiro

Data: 19 de junho de 2024, quarta-feira, às 13h

Local: Salão Villa-Lobos

Endereço: Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Master Class sobre Processos de Criação com Bob Wilson

Convidado: Robson Catalunha

Data: 21 de junho de 2014, sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Procópio Ferreira

Endereço: Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Todos as master classes tem entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Conservatório de Tatuí.