Conservatório de Tatuí oferece Master Classes gratuitas com convidados renomados

O Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, realizará seis master classes gratuitas durante o mês de agosto. Com o objetivo de complementar a formação para estudantes e demais pessoas interessadas, as aulas especiais são ministradas por artistas convidados com vasta experiência em suas áreas de atuação, e garantem aperfeiçoamento para os participantes e ouvintes em diferentes temas e instrumentos musicais.

As apresentações serão realizadas na Unidade Chiquinha Gonzaga e Sede do Conservatório de Tatuí, com classificação indicativa livre e podem ser acompanhadas ao vivo em nosso canal no Youtube.

A primeira master class será no dia 7, às 15h, na sala 14 da Unidade Chiquinha Gonzaga, com a violista Rossane Cauti. A artista e maestra ítalo-brasileira, reconhecida como solista e camerista, com apresentações na Europa, América Latina e Estados Unidos. O tema do encontro será viola sinfônica.

Na mesma semana, 9 de agosto, às 9h, no Salão Villa-Lobos, será realizada a master class sobre percussão. O convidado é John Boudler professor titular aposentado do Instituto de Artes da Unesp, onde criou e desenvolveu o curso de percussão a partir de 1978.

Em seguida, dia 15 de agosto, às 10h, no Salão Villa-Lobos, acontece a master class de piano com Hercules Gomes. O artista é considerado um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade, não somente por suas habilidades técnicas, mas também, pela escolha do seu expressivo repertório.

Nos dias 20 e 28 de agosto, às 10h e às 9h respectivamente, o Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga recebe a master class sobre Performance Histórica com o convidado Luis Otavio Santos. O violinista barroco, formado pelo Koninlkijk Conservatorium de Haia (Holanda), foi discípulo de Sigiswald Kuijken e obteve o Master’s degree em 1996, traz para esta aula noções de ornamentação, arcada, fraseado com bases no discurso retórico preconizados pelos teóricos da época.

Para finalizar a programação, no dia 20, às 13h, no Salão Villa-Lobos,a instituição promoverá uma master class de trompete com Flávio Gabriel. Um dos mais destacados trompetistas de sua geração, Flávio conquistou o 2º prêmio no Concurso Internacional de Música Primavera de Praga em 2010. O prêmio, inédito na história do trompete no Brasil, é considerado um dos mais difíceis no mundo.

SERVIÇO

