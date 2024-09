Conservatório de Tatuí oferece cursos livres e de curta duração

O Conservatório de Tatuí, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, anuncia a abertura das inscrições para os cursos livres e de curta duração. As aulas serão realizadas entre setembro a novembro deste ano, em formato híbrido ou presencial. As vagas são limitadas e por ordem de inscrição, que podem ser realizadas gratuitamente pela internet. Confira!

CURSO LIVRE

Formação de Comissões de Heteroidentificação

Com Acácio Almeida

A “Oficina Teórica e Prática para Formação de Comissões de Heteroidentificação Racial, Comissões de Pessoas com Deficiência e Comissões de Pessoas Trans nos processos seletivos O curso, totalmente remoto, é aberto à comunidade interna da Sustenidos e externos. As vagas são limitadas e ao final do curso o(a) participante que tiver frequentado 75% do curso e realizado as atividades exigidas receberá certificado. Carga horária: 24 horas. O curso de formação e as atividades da comissão fazem parte do Programa de Política Afirmativa do Conservatório de Música de Tatuí que, desde 2023, reserva vagas em seus cursos para Pessoas Pretas, Pardas, Indígenas – PPI; Pessoas com Deficiência – PcD e Pessoas Transgêneras, Transsexuais e Travestis. Objetivos Promover a qualificação teórica de pessoas da comunidade interna da Sustenidos para que possam atuar nas Comissões de heteroidentificação racial, nas Comissões de Pessoas com Deficiência e nas Comissões de Pessoas Trans, considerando o Programa de Política Afirmativa Institucional. Promover espaços de sensibilização e ressignificação de saberes na realização de práticas educativas inclusivas e acessíveis.

Período do curso: 11 de setembro a 27 de novembro de 2024

Aulas: online às quartas-feiras, das 19h às 21h

Carga horária: 24h

Total de Participantes: 30

Público-alvo: Comunidade de docentes, discentes e demais colaboradores (as) do Conservatório e demais pessoas interessadas.

Pré-requisitos: Não há

Critério de seleção: Carta de interesse e compromisso

Prazo de inscrição: até 16 de setembro de 2024

Link de inscrição: Link

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Escolar: [email protected]

CURSO DE CURTA DURAÇÃO

Improvisação livre: um caminho para a expansão da escuta e da técnica para o performer contemporâneo

Com Rogério Costa

A improvisação livre lida diretamente com o som através da performance instrumental, quase sempre coletiva e interativa, pensando o instrumento de uma forma ampla e irrestrita (acústico, elétrico, eletrônico, misto, inventado, etc.). Há uma ênfase na criação experimental em tempo real (música em ação) e no processo em contraposição à ideia de obra (música enquanto produto). O resultado de uma performance é irrepetível e tem a ver com o aqui e agora. A improvisação demanda um exercício de escuta profunda, de si, do todo e do ambiente. Nesse ambiente o performer não é um intérprete que reproduz um repertório pré-existente. Ele produz e cria música interativa. Na improvisação livre não se exige “excelência” técnica, pois não há uma técnica específica para improvisar. Não há materiais sonoros inadequados. Todo som pode se tornar musical dentro de uma performance de improvisação. Em última análise, cada um participa na medida das suas possibilidades, vontades e desejos. Nesse curso pretendo propor aos participantes vivências e reflexões com o objetivo de pensar a improvisação enquanto uma ferramenta que possibilite um redimensionamento do papel do intérprete na música contemporânea visando um performer radicalmente criativo. O curso traz de forma implícita, uma crítica às formas tradicionais de educação musical que geralmente reproduzem modelos de música que não incentivam práticas criativas, e favorecem somente a reprodução do repertório. A ideia é integrar a composição e a performance em uma perspectiva criativa e transformar o intérprete em um performer-criador.

Período do curso: 05 de outubro a 19 de outubro de 2024

Aulas Presenciais: sábados das 9h às 17h

Local: Salão Villa-Lobos (Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP)

Carga horária: 12h

Total de Participantes: 15

Público-alvo: Não é necessário “tocar bem” um instrumento musical para participar. O que importa é o desejo de participar. Estão convidadas pessoas envolvidas com música, arte, processos criativos e curiosas sobre a improvisação

Pré-requisitos: Todos devem levar seus instrumentos. Não há pré-requisitos no que diz respeito ao nível técnico. O único requisito é que as pessoas estejam dispostas a participar de práticas musicais interativas com o instrumento que escolherem (voz, corpo, instrumento acústico, elétrico, eletrônico, inventado etc.)

Critério de seleção: Não há

Prazo de inscrição: até 02 de outubro de 2024

Link de inscrição: Link

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Escolar: [email protected] —

CURSO DE CURTA DURAÇÃO

Luteria de Reparos e Manutenção de Instrumentos de Arco

Com Fábio Vanini

Saber definir estratégias e planejamentos para solução de diferentes casos de danos em instrumentos de cordas friccionadas; Conhecer aspectos de manutenção de instrumentos de arco; Saber elaborar uma carteira de serviços de luteria de reparos e manutenção como importante fonte de recursos financeiros para um atelier de luteria;

Período do curso: 18 de outubro a 19 de outubro de 2024

Aulas Presenciais: sextas-feiras, das 13h às 20h30 e sábado das 8h às 15h30

Local: Salão de Luteria – Unidade Chiquinha Gonzaga (Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí-SP)

Carga horária: 12h

Total de Participantes: 15

Público-alvo: Músicos, luthiers, estudantes de música ou luteria

Pré-requisitos: Ser músico, luthier ou estudante destas áreas (comprovar a atividade ou os estudos. Em caso de auxiliar algum luthier profissional, apresentar carta de recomendação assinada). Em caso de músicos ou estudantes de música interessados, apresentar carta com justificativa, contendo objetivos e finalidades do interesse neste curso, para análise. Será dada preferência aos que já possuírem ferramentas em casa ou acesso a elas, para que esta atividade possa ser replicada posteriormente

Critério de seleção: Carta de Interesse ou Carta de Indicação

Prazo de inscrição: até 02 de outubro de 2024

Link de inscrição: Link

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Escolar: [email protected]

CURSO DE CURTA DURAÇÃO

Loa, toada e presepada (Cavalo-Marinho)

Com Mestre Martelo (PE) e Cibele Mateus (SP)

O curso é fundamentado na brincadeira do Cavalo-Marinho pernambucano. Serão apresentados os contextos socioculturais e históricos da brincadeira e trabalharemos a vivência prática de elementos que constituem algumas de suas figuras (personagens), em especial, a figura do “Mateus”, como “loa” (versos), “toadas” (músicas) e presepadas (comicidade), passando também pela prática de trupés (dança) – elemento marcante do brinquedo.

Período do curso: 02 de outubro a 04 de outubro de 2024

Aulas Presenciais: quarta a sexta-feira, das 14h às 18h

Local: Setor de Artes Cênicas (Rua XV de Novembro, 63/67, Centro, Tatuí-SP)

Carga horária: 12h

Total de Participantes: 20

Público-alvo: Atrizes, atores, estudantes de teatro, dançarinos (as), performers, músicos e musicistas, artistas do corpo e interessados em geral

Pré-requisitos: Não há

Critério de seleção: Ordem de inscrição

Prazo de inscrição: até 02 de outubro de 2024

Link de inscrição: Link

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Escolar: [email protected]

CURSO LIVRE

Regência Sinfônica: Técnica e Aplicação Prática

Com Mônica Giardini

O curso se destina a estudantes de regência que já atuam ou pretendem atuar na área de Orquestras ou Banda Sinfônica. Com isso, o curso será dividido em 3 partes: Técnica de regência, dinâmica de ensaio e aplicação das técnicas ensinadas das etapas anteriores com base no repertório de Banda Sinfônica.

Período do curso: 05 de novembro a 30 de novembro de 2024

Aulas Híbridas: encontros virtuais às terças-feiras, das 19h às 22h e presencial aos sábados das 9h às 16h

Carga horária: 24h

Total de Participantes: 20

Público-alvo: Músicos, estudantes de música e interessados em geral

Pré-requisitos: Tocar algum instrumento e ter boa leitura musical

Critério de seleção: Carta de interesse e currículo

Prazo de inscrição: de 30 de setembro até 24 de outubro de 2024

Link de inscrição: Link