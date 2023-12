Conservatório de Tatuí divulga programação de dezembro

O Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, anuncia programação cultural em dezembro. As atrações do mês são voltadas à música, com recitais, concertos, além de sessões gratuitas de cinema. Entre os destaques, estão as atrações do Cine Bibi, Recitais de Formatura e Audições de Concursos promovidos pela instituição. Para apresentações realizadas no Teatro Procópio Ferreira, os ingressos podem ser retirados pela internet na plataforma INTI ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h.

O mês inicia com um duplo recital de estudantes, apresentando talentosos pianistas no “Recital de Estudantes: Cordas Friccionadas & Piano Colaborativo”, às 18h, seguido pelo “Recital de Estudantes: Performance Histórica, Sopros-Madeiras & Piano Colaborativo”, às 20h. Ambos os eventos serão realizados no Auditório da Unidade 2, localizado na Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí-SP. A entrada é gratuita. No sábado, 02, às 17h, será a vez dos estudantes de harpa se apresentarem no Salão Villa-Lobos. Mais tarde, às 19h, o público poderá prestigiar o Recital de Formatura de Violão Clássico, apresentado pelo estudante Lucas Henrique de Souza Aguiar.

O domingo reserva duas atrações imperdíveis. Às 17h, o Teatro Procópio Ferreira recebe o espetáculo “Gole Seco”, parte do Programa de Ação Cultural (PROAC), com entrada gratuita. Logo depois, às 19h, o Salão Villa-Lobos será palco para o Recital de Formatura de Piano, apresentado por Victoria Scudeller. Na segunda-feira (4), a semana começa com mais música. Às 14h, com o “Recital de Estudantes: Cordas Friccionadas, Sopros-Madeiras & Piano Colaborativo”, seguido pelo “Recital de Estudantes: Canto Lírico, Sopros-Madeiras & Piano Colaborativo”, às 18h, e encerrando com o “Recital de Estudantes: Canto Lírico & Piano Colaborativo”, às 20h. Todas as apresentações ocorrerão no Salão Villa-Lobos.

Nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 12 serão realizados recitais de formatura. No dia 05, às 19h, no Salão Villa-Lobos será o Recital de Formatura de Contrabaixo Acústico; no dia 06, às 19h, o Recital de Formatura de Guitarra (MPB/Jazz) com o músico Bruno Alonso. No dia 07 serão duas apresentações, uma às 14h, o “Recital de Estudantes: Cordas, Sopros-Madeiras, Sopros-Metais & Piano Colaborativo”, seguido pelo “Recital de Estudantes: Sopros-Metais & Piano Colaborativo”, às 16h. No dia 08, o Recital de Formatura de Violino Barroco ocorrerá às 19h;já no dia 09, às 14h, o Recital de Formatura de Violino, será apresentado por Bruna Luiza de Campos Stock; dia 10, no Salão Villa-Lobos, às 19h, será o momento do Recital de Formatura de Violão Clássico, com a participação do estudante Gabriel Augusto; e, por fim, no dia 12, às 20h, será apresentado o o Recital de Formatura de Violoncelo.

O final de semana, 16 e 17, será marcado pelas audições do 1º Concurso Jovem de Música de Câmara e do 1º Concurso Jovem de Conjunto Popular do Conservatório de Tatuí, homenageando o professor João Del Fiol e o maestro Antônio Carlos Neves Campos, respectivamente. As audições ocorrerão no Salão Villa-Lobos, com entrada gratuita para os Recitais de Premiação, sendo realizadas da seguinte forma: dia 16, às 20h, Recital de Premiação do 1º Concurso Jovem de Música de Câmara do Conservatório de Tatuí; dia 17, às 20h, Recital de Premiação do 1º Concurso Jovem de Conjunto Popular do Conservatório de Tatuí.

Ainda, no dia 17, às 19h, no Salão Villa-Lobos, acontecerá o Recital de Formatura de Piano, apresentado por Mauricio Muller.

Cine Bibi

O Conservatório de Tatuí segue com a programação do ‘Cine Bibi’, projeto de exibição de filmes clássicos no Teatro Procópio Ferreira, uma homenagem à atriz Bibi Ferreira (filha de Procópio Ferreira), às terças-feiras ou aos finais de semana, com entrada gratuita. No mês de dezembro, os filmes destacam temas variados.

Este mês entra em cartaz ‘Brancaleone nas Cruzadas’ (dia 2, às 17h), filme italiano que conta as aventuras de Brancaleone e seu exército. Em um desafio para conquistar o sepulcro sagrado, todo seu exército é massacrado. O homem então se une com um anão, uma bruxa, e um masoquista. Em sua Cruzada eles acabam se envolvendo em um conflito entre dois rivais, o Papa Clemente e o Papa Gregório. Pelo seu papel no filme, o protagonista ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival de San Sebastián. Já ‘Ó paí, ó’ (dia 17, às 17h), um musical de comédia, retrata a vida dos moradores de um animado cortiço do centro histórico do Pelourinho, em Salvador. Lá, tudo é compartilhado pelos seus moradores, especialmente a paixão pelo Carnaval e a antipatia pela síndica do prédio, Dona Joana. Todos tentam encontrar um lugar nos últimos dias do Carnaval, seja trabalhando ou brincando. Incomodada com a farra dos condôminos, Dona Joana decide puni-los, cortando o fornecimento de água do prédio. O longa brasileiro conta com a atuação de grandes atores brasileiros como Lázaro Ramos, Wagner Moura e Dira Paes. O longa argentino ‘Truman’ (dia 19, às 19h30), mostra Julián e Tomás, dois amigos de infância, separados por um oceano, que se encontram depois de muitos anos. Eles passam uns dias juntos, lembrando os velhos tempos e grande amizade que se manteve com os anos, tornando-os inesquecíveis, devido o seu reencontro ser também o último adeus. Os filmes possuem classificação indicativa de 12 anos, 14 anos e 14 anos, respectivamente. Confira a programação completa na Agenda Cultural do Conservatório de Tatuí pelo site da instituição. A programação está sujeita a alterações.

Ingresso Solidário

Para contribuir com a Campanha Conserva Solidário, a doação de alimentos e agasalhos na entrada do Teatro Procópio Ferreira é muito bem-vinda. O que doar: alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, café, açúcar, óleo, leite, farinha de trigo, molho de tomate, biscoitos/bolachas, milho de pipoca) e agasalhos (roupas e cobertores). As doações podem ser entregues nos espaços culturais ou nas unidades educacionais da instituição.