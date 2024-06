Conservatório de Tatuí divulga programação cultural de julho

No ano em que completa 70 anos, o Conservatório de Tatuí, instituição que faz parte da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, anuncia programação cultural de julho com muita música e teatro. Entre os destaques do mês estão as apresentações dos grupos artísticos da Instituição na tradicional Feira do Doce de Tatuí e a realização da 29ª edição do Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo (FETESP). A agenda conta ainda com shows das cantoras Assucena, Ilessi e uma Master Class com Rafael Rocha.

Abrindo a programação no dia 1° de julho, a partir das 13h, no Salão Villa-Lobos, haverá a master class sobre Trombone, com a presença do trombonista, compositor e arranjador, Rafael Rocha. Com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Instituição, o evento é destinado a estudantes e público externo. Rocha é bacharelado em trombone pela Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES) e pós-graduado em Educação Musical pelo Centro de Estudos Avançados em Pós-Graduação e Pesquisas (CESAP). Possui trabalhos com grandes nomes da música, como Djavan, Ivan Lins, Chico Buarque, Ivete Sangalo, Ed Motta, Elba Ramalho, Ludmilla, Thiaguinho, Glória Groove, Belo, Diogo Nogueira, Carlinhos Brown, Dilsinho, Zeca Pagodinho e Zélia Duncan, além do francês Baptiste Herbin e dos norte-americanos Bob Mintzer, Chad L.Brown, Erika Ender, Michael Davis, entre outros.

No dia 5 de julho, a Big Band do Conservatório de Tatuí dará início às apresentações dos grupos artísticos da Instituição na 10ª edição da Feira do Doce de Tatuí, evento realizado por meio da Prefeitura Municipal da cidade, que proporcionará ao público uma rica experiencia musical e gastronômica. Coordenado por Diego Garbin, o grupo se apresenta gratuitamente a partir das 13h, na Praça da Matriz de Tatuí. No dia seguinte, 6 de julho, às 11h, será a vez do Grupo de Choro da Instituição, coordenado por Alexandre Bauab Júnior, se apresentar no evento.

Já no dia 7, a atração do Conservatório de Tatuí na Feira do Doce será a Camerata de Violões. O grupo coordenado por Diego Salvetti vai se apresentar gratuitamente a partir das 16h, também na Praça da Matriz. Na sequência, dia 8, o Grupo de Música Raiz da Instituição, coordenado por Zeca Collares, toca a partir das 17h30. E por fim, no dia 9 de julho, às 14h30, será a vez do Jazz Combo do Conservatório de Tatuí, coordenado por Everton Barba, se apresentar na Praça da Matriz.

A programação cultural de julho continua no dia 20, quando se inicia a 29ª edição do Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo (FETESP). O evento, promovido pelo Conservatório de Tatuí, contará com diversas atividades gratuitas até o dia 27. Ao todo, serão 29 atrações, entre trabalhos estudantis, espetáculos convidados, lives, residências artísticas, oficina e experimento cênico. O público também pode acompanhar todas as atividades do evento, que vão acontecer no Centro Cultural de Tatuí, na Feira Livre do Largo do Machado, na Praça da Matriz e na Praça Martinho Guedes (Praça da Santa) e em espaços culturais pertencentes a Instituição, como o Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga, Setor de Artes Cênicas e o Teatro Procópio Ferreira.

No dia 24, às 21h, a Praça da Matriz de Tatuí vai receber uma das atrações musicais do Conservatório de Tatuí durante o mês: Assucena, em ‘Índia – Tributo à Gal Costa’, show que também integra a programação do FETESP. Nele, a cantora e compositora homenageia uma das vozes mais importantes da música brasileira ao relembrar, em releituras inéditas, o álbum Índia, lançado por Gal Costa em 1973. A obra, que se tornou um grande clássico da discografia nacional, reivindica a liberdade da mulher num período marcado pelas opressões da ditadura militar. E no dia 27 de julho, às 20h, o Teatro Procópio Ferreira, recebe o Programa de Ação Cultural (ProAC) da cantora, compositora, professora de canto e pesquisadora musical, Ilessi. O show é gratuito.

Confira todos os detalhes das ações e a atualização de toda a programação do Conservatório de Tatuí na Agenda Cultural da instituição.

INGRESSOS

Para eventos realizados no Teatro Procópio Ferreira é necessário a retirada de ingressos pela plataforma INTI ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h.

SERVIÇO

Agenda Cultural do Conservatório de Tatuí

Link

Mais informações: (15) 3205-8434