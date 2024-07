Conservatório de Tatuí celebra 70 anos com música, teatro e artistas de renome

O Conservatório de Tatuí comemora, em agosto, 70 anos de fundação e anuncia uma programação especial de aniversário, com shows, concertos e espetáculo de seus Grupos Artísticos, todos com participação de convidados, como Lenine, Spok, Renato Teixeira, Hamilton de Holanda, Hércules Gomes e John Boudler, entre outros. Os eventos serão realizados entre os dias 11 e 18, no Teatro Procópio Ferreira, com entrada gratuita. Considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, é reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência de ensino, pertence à Secretaria da Cultura, Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo e é gerida, desde dezembro de 2020, pela Sustenidos Organização Social de Cultura.

“A cultura é fundamental para o desenvolvimento humano e social. O trabalho realizado pelo Conservatório de Tatuí ao longo dessas sete décadas é um exemplo claro de como a educação artística transforma vidas e comunidades”, destaca a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

“As comemorações dos 70 anos do Conservatório não apenas celebram a história da instituição, mas também projetam os desejos para o futuro. Neste ano, consolidamos uma série de inovações que vêm sendo implementadas desde 2021: reformas nas instalações físicas, reformulação do Projeto Político-Pedagógico, a oferta de novos cursos, o fortalecimento do setor de Artes Cênicas, a retomada do Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo, o fortalecimento do programa de bolsas de estudo e dos grupos artísticos de estudantes, uma nova e diversificada programação para o Teatro Procópio Ferreira e, finalmente, a revisão da marca do Conservatório. Tudo isso converge para um novo caminho que combina tradição e inovação, apoiando cada vez mais jovens para que se insiram no mercado de trabalho da Cultura e das Indústrias Criativas”, acrescenta a diretora executiva da Sustenidos, Alessandra Costa.

Semana de aniversário

As comemorações começam no dia 11 de agosto, domingo, às 20h, com o concerto da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí e dois convidados ilustres: o cantor Lenine e o Maestro Spok. Cantor com longa trajetória musical e sucessos como ‘Paciência’ e ‘hoje eu quero sair só’, Lenine acumula seis prêmios Grammy Latino e registrou álbuns importantes da música brasileira, como Falange Canibal (2002), Acústico MTV (2006) e Chão (2011). Já Spok integrou bandas de Fagner, Elba Ramalho, Alceu Valença e Antônio Nóbrega e, há quase 20 anos, é instrumentista, arranjador e diretor musical da SpokFrevo Orquestra. O repertório promete uma seleção especial de música popular, com arranjos escritos especialmente para esta apresentação. A coordenação é de Marco Almeida Júnior.

No dia 12 de agosto, segunda-feira, às 20h, Orquestra Sinfônica, Coro e Madrigal do Conservatório de Tatuí se unem no palco para acompanhar Thaina Souza (soprano) e Carlos Eduardo Santos (tenor), ambos premiados no 2º Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha, realizado em 2023. Thaina já se apresentou no Brasil e na Europa e, recentemente, executou repertório de célebres canções de Strauss, De Falla, Obradors e Villa-Lobos no 36° Festival Internacional de Música do Pará. Carlos, por sua vez, foi finalista da 20ª edição do Festival Brasileiro de Canto Maria Callas e registrou obras como ‘Oratório de Santo Antônio’ e o EP ‘Afrolirismos’. Neste concerto, eles interpretarão obras de Mozart, Rossini, Carl Orff, Puccini e Verdi, entre outros. A regência é de Emmanuele Baldini, em coordenação conjunta com Marcos Baldini (Coro e Madrigal).

Na terça-feira, dia 13 de agosto, às 20h, os grupos Jazz Combo e Big Band do Conservatório de Tatuí recebem Hamilton de Holanda. O show terá algumas das músicas escritas pelo consagrado compositor carioca, com arranjos estruturados para destacar instrumentos como trompete, trombone, saxofone e piano. Hamilton de Holanda é considerado um dos principais bandolinistas do mundo e interage com outras tradições musicais, conjuntos e instrumentos. Ele é solista convidado de Wynton Marsalis e sua Jazz at Lincoln Center e já realizou apresentações como convidado de orquestras e vários festivais de pop rock. A coordenação é de Everton Barba (Jazz Combo) e Diego Garbin (Big Band).

No dia 14 de agosto, quarta-feira, às 20h, o Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí sobe ao palco acompanhado de Renato Teixeira. Com uma trajetória musical que começou nos idos de 1960 e composições icônicas como ‘Romaria’ e ‘Tocando em frente’, ele volta ao palco do Teatro Procópio Ferreira, onde gravou, em setembro de 1992, um de seus mais importantes álbuns: ‘Renato Teixeira & Pena Branca e Xavantinho – Ao vivo em Tatuí’. Neste concerto, grupo e convidado apresentarão algumas das mais conhecidas obras deste importante representante da música caipira. A coordenação é de Zeca Collares.

Já no dia 15 de agosto, quinta-feira, às 20h, o Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí traz como convidado John Boudler. Percussionista, com longa carreira na formação de músicos, Boudler atuou também como regente convidado da OSESP (Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo), Orquestra Bachiana-SESI, Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica da USP, da Unicamp, da UFBA, Orquestra Nova Sinfonieta e da Camerata Fukuda (esta última, como principal regente convidado durante vários anos). A coordenação é de Luis Marcos Caldana.

Na sexta-feira, dia 16 de agosto, às 20h, será a vez da Camerata de Violões e do Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí, com participação do pianista Hercules Gomes. Com parte do repertório em homenagem às compositoras Chiquinha Gonzaga e Tia Amélia, pioneiras do choro, o convidado vai mostrar um pouco da sua trajetória musical em diversas vertentes da música brasileira, passando pelo choro, jazz e música erudita. A coordenação é de Diego Salvetti (Camerata de Violões) e Alexandre Bauab Júnior (Grupo de Choro).

No sábado, dia 17 de agosto, às 20h, a Cia. de Teatro do Conservatório de Tatuí estreia o espetáculo ‘A vaca virou um rádio’, escrito de forma colaborativa pelos bolsistas da companhia, sob coordenação do grupo convidado Coletivo Cê – formado pelos atores Bruna Moscatelli, Hércules Soares e Julio Cesar Mello. Na história, uma família tradicional migra do interior para a capital entre as décadas de 1940 e 1950, em busca de melhores condições. Suas vidas são transformadas ao conhecerem a mais nova tecnologia: o rádio. Paralelamente, surge uma emissora de rádio atemporal que, invadindo as frequências, pirateia o sistema para contrapor pensamentos, hackear a linguagem e oferecer uma visão alternativa do enredo. Classificação indicativa: 14 anos.

Para fechar a semana de aniversário, no domingo, dia 18 de agosto, às 20h, um concerto da Big Band de Professores do Conservatório de Tatuí, com o show ‘Big Bands Americanas e sua influência no cenário musical Brasileiro’. A proposta é retratar, por meio das músicas, um pouco da história das principais big bands norte-americanas e como elas influenciaram as big bands brasileiras. No repertório, Duke Ellington, Count Bassie, Maria Schneider, Banda Savana, Banda Mantiqueira e muito mais. A coordenação é de Diego Garbin e Claudio Sampaio.

A programação do Conservatório de Tatuí continua durante todo o mês de agosto com master classes, encontros, workshops e muito mais. Acompanhe na Agenda Cultural da instituição.

SERVIÇO

Agenda Cultural do Conservatório de Tatuí Link