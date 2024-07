Conservatório de Tatuí apresenta Assucena em show gratuito em homenagem a Gal Costa

Em sua programação de shows para o mês de julho, o Conservatório de Tatuí, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, traz como destaque a apresentação da cantora e compositora Assucena para a Praça da Matriz, no Centro de Tatuí (SP). O show será gratuito e acontecerá na próxima quarta-feira, dia 24, às 21h.

Em “Índia – Tributo à Gal Costa”, Assucena homenageia uma das vozes mais importantes da música brasileira ao relembrar, em releituras inéditas, o álbum “Índia”, lançado por Gal Costa em 1973. A obra, que se tornou um grande clássico da discografia nacional, reivindica a liberdade da mulher em um período marcado pelas opressões da ditadura militar.

Produzido e dirigido por Rafael Acerbi (violão e guitarra), o show conta também com as participações de Danilo Moura (percussão), Felipe Pizzutiello (baixo) e Anderson Ramos (teclado).

Por que Gal Costa?

Assucena conta que resolveu criar esta homenagem porque Gal Costa fez dela uma mulher “que medita a respeito da época, do corpo, da voz e que deseja cantar um Brasil com o propósito da memória, da formação da consciência e do reencontro com suas raízes e de sua contemporaneidade”, afirma.

Gal Costa faleceu de infarto fulminante, em 9 de novembro de 2022, deixando uma grande lacuna na música nacional. “Perdemos um cristal divino e profano que atravessou os gêneros da canção brasileira. Tenho o compromisso de zelar por esse monumento da cultura que é Gal Costa. Sem dúvida, uma das cantoras mais importantes de nossa história”, reforça Assucena.

Sobre a cantora

Depois de seis anos de muitas conquistas como uma das idealizadoras da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, incluindo dois Prêmios da Música Brasileira e duas indicações ao Grammy Latino, Assucena iniciou sua carreira solo em 2021. Agora, em nova fase, a artista revela todas as suas cores e cantos em Lusco-Fusco, álbum de estreia lançado em 2023, marcado pela brasilidade, pela diversidade de ritmos e pelo diálogo entre a tradição e o contemporâneo.

SERVIÇO

Show “Índia – Tributo à Gal Costa”

Artista: Assucena

Data: 24 de julho de 2024, quarta-feira

Horário: 21h

Local: Praça da Matriz, Centro de Tatuí (SP)