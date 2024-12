Conservatório de Tatuí anuncia novo curso de formação em Teatro Musical

O Conservatório de Tatuí divulga a abertura de inscrições do 1º Processo Seletivo de Estudantes 2025. Considerada a maior escola de música e teatro da América Latina, a instituição pública oferece vagas para 75 cursos regulares de qualificação profissional nas áreas de artes cênicas, música erudita, música popular e educação musical.

Anunciamos uma grande novidade: o lançamento do curso de formação em Teatro Musical, primeiro curso gratuito de formação continuada no interior paulista neste segmento, que tem crescido muito nos últimos anos e mostra grande potencial para o mercado de trabalho. Todos os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas até 5 de janeiro de 2025. Os editais e links de inscrição estão disponíveis no site do Conservatório de Tatuí.

O novo curso de formação em Teatro Musical terá dois anos de duração e é destinado a jovens e adultos que já possuem experiência em canto e artes cênicas. O curso foi elaborado com a consultoria de Fernanda Maia e Zé Henrique de Paula – artistas com reconhecida experiência neste segmento. O público-alvo são estudantes com 18 a 30 anos de idade que possuem experiência nas áreas de teatro e canto, já que a grade curricular prevê o desenvolvimento das habilidades corporais e vocais por meio de várias disciplinas práticas e teóricas, voltadas para a atuação, música e coreografia. Ao final de cada semestre, serão desenvolvidos projetos baseados na linguagem do Teatro Musical, orientados pelos docentes.

A modalidade terá a carga de 11 a 13 horas semanais, com aulas coletivas às segundas e terças-feiras, nos períodos matutino e vespertino. Ainda estão previstas aulas de canto/técnica vocal com grupos de até cinco estudantes por sala, distribuídas ao longo destes dois dias semanais. A primeira turma prevê 25 vagas para o novo curso do Conservatório de Tatuí, que se torna a primeira escola pública no interior paulista a oferecer especialização em Teatro Musical.

Artes Cênicas

O 1º Processo Seletivo de Estudantes 2025 do Conservatório de Tatuí também disponibiliza vagas para quatro habilitações na área de Artes Cênicas. O curso Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças é voltado para a infância, crianças de 8 a 11 anos. Conta com docentes de diversas áreas do segmento teatral, com o objetivo de ampliar o aprendizado e o exercício da linguagem cênica para além do teatro. Tem carga de três horas semanais, com aulas uma vez por semana.

O curso Ateliês de Artes da Cena para Adolescentes é destinado a jovens de 12 a 17 anos. Também conta com docentes das diversas áreas das artes da cena, com o objetivo de ampliar o aprendizado e o exercício da linguagem cênica para além do teatro. Tem carga de seis horas semanais, com aulas dois dias por semana.

O curso Artes Cênicas é uma formação progressiva e aprofundada destinada ao público adulto, com idade a partir de 18 anos. Além de oferecer aprendizado ampliado e o exercício da linguagem cênica para além do teatro, pode incluir oficinas técnicas de Cenografia, Iluminação, entre outras. Tem duração de 3,5 anos e o último período é dedicado a um projeto especial, orientado por docente do curso, podendo também ser desenvolvido em alguma instituição ou comunidade da cidade. Tem carga de 15 horas semanais, com aulas de segunda a sexta-feira no período noturno, além de duas matérias complementares oferecidas nas Áreas Musicais, que poderão ser cursadas em horários alternativos.

O curso de Cenografia tem duração de dois semestres, destinado a estudantes a partir de 16 anos, sem necessidade de experiência prévia. É uma introdução à linguagem da cenografia, voltado à iniciação, prospecção e experimentação de projetos cenográficos. Também inclui cenotécnica e adereços. De acordo com características das atividades cênicas programadas na escola, podem ser trabalhados outros assuntos, como máscaras, bonecos e teatro de animação. As aulas são semanais, às quartas-feiras, das 14h às 17h.

Música Erudita

Na área de Música Erudita, o Conservatório de Tatuí oferece cursos de diferentes instrumentos musicais: acordeão, clarinete, contrabaixo acústico, eufônio, fagote, flauta transversal, harpa, oboé, percussão, piano, saxofone, trombone, trompa, trompete, tuba, viola, violão, violino e violoncelo. A área oferece, ainda, curso de Canto Lírico, destinado a estudantes a partir de 16 anos.

Além dos cursos ministrados na cidade de Tatuí, a instituição mantém um Polo em São José do Rio Pardo (SP), onde há vagas para os cursos de canto lírico, clarinete, contrabaixo acústico, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, trombone, trompa, trompete, tuba, viola, violão, violino e violoncelo.

Música Popular

A área de Música Popular do Conservatório de Tatuí atua em três setores distintos. No setor de MPB/Jazz, são oferecidos cursos de acordeão, bateria, canto popular, clarinete, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, flauta transversal, guitarra, trombone, trompete, percussão, piano e violão.

Outro setor bastante procurado é o de Choro, que oferece as habilitações: bandolim, cavaquinho, flauta transversal, percussão e violão 7 cordas. E no setor de Música Raiz, a escola oferece o curso de viola caipira. Os cursos de Música Popular são oferecidos apenas nas unidades de Tatuí.

Educação Musical

O Conservatório de Tatuí oferece, para 2025, 100 vagas na área de Educação Musical, distribuídas em duas habilitações. O curso de Formação em Educação Musical é dirigido a docentes da rede oficial de ensino e músicos(as) em geral que tenham interesse em conhecer os procedimentos da musicalização infantil, métodos e práticas pedagógicas facilitadoras do exercício da profissão. O curso tem duração de dois anos, com aulas presenciais e virtuais. A instituição prevê quatro turmas em 2025, em dias e horários variados.

Há vagas também para o curso de Formação em Musicografia Braille – um dos poucos cursos de formação continuada na área da educação musical inclusiva do País. Voltado para estudantes, profissionais ou docentes de música, o curso oferece disciplinas que abarcam conhecimentos específicos referentes à deficiência visual, aquisição da leitura e escrita no sistema musicográfico (Braille), bem como transcrições de partituras. Além de estudos e reflexões dialógicas referentes às metodologias de ensino, as atividades práticas pedagógicas contemplam adaptações e adequações de materiais por meio das Tecnologias Assistivas a serem desenvolvidas no Núcleo de Apoio Pedagógico do Conservatório de Tatuí. O curso tem duração de dois anos, com aulas presenciais às sextas-feiras e carga semanal de 3 horas. Para inscrever-se neste curso, é necessário ter Ensino Médio completo e conhecimento básico de teoria musical.

Cursos livres e de especialização

Para 2025, o Conservatório de Tatuí também abre vagas em diversos Cursos Livres com duração de um ano, para pessoas a partir de 18 anos de idade. As habilitações Violão, Canto e Percussão são destinadas para quem deseja ter uma iniciação instrumental ou vocal. São cursos que não exigem conhecimento musical prévio e não têm limite de idade para ingresso.

No segmento de especialização, a instituição abre inscrições para três cursos. A habilitação de Luteria prepara estudantes, a partir de 16 anos, para o mercado de trabalho de construção artesanal, manutenção e restauração de instrumentos de cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo). Tem três anos de duração, com aulas presenciais em Tatuí.

O curso de Iniciação à Regência é destinado a pessoas que já têm conhecimento musical compatível com o nível avançado dos cursos do Conservatório de Tatuí (a partir de 16 anos de idade). Tem duração de dois anos e capacita para o exercício da regência, direção e preparação de grupos instrumentais ou vocais, profissionais ou amadores, nas áreas orquestral, coral e de banda sinfônica. As aulas são presenciais, ministradas em Tatuí.

O curso de Piano Colaborativo é direcionado a pianistas que já têm conhecimento musical compatível como nível avançado do curso de Piano do Conservatório de Tatuí. Oferece capacitação para o exercício da colaboração pianística, correpetição e demais acompanhamentos ao piano no mercado de trabalho, para a preparação de grupos instrumentais ou vocais, profissionais ou amadores. Tem duração de dois anos, com aulas presenciais ministradas exclusivamente no Polo São José do Rio Pardo.

Critérios de Seleção

Os critérios de seleção variam de acordo com a área e o curso escolhido. As vagas destinadas a iniciantes (pessoas sem conhecimento musical), geralmente são distribuídas por sorteio. As vagas dedicadas a candidatos(as) que já têm algum conhecimento são distribuídas a partir de avaliações de desempenho e entrevistas com banca avaliadora. As orientações para cada modalidade de curso estão detalhadas nos editais do Processo Seletivo, disponíveis no site do Conservatório de Tatuí.

