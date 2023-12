Conservatório de Tatuí anuncia inscrições para novos estudantes em 2024

O Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina – anuncia a abertura de inscrições para o Processo Seletivo de Estudantes 2024. A instituição disponibiliza 92 vagas para Área de Artes Cênicas, 21 vagas para Área de Música Popular, 171 vagas para Área de Música Erudita (Sede) e 21 vagas para o Polo São José do Rio Pardo. Os cursos são totalmente gratuitos e as pessoas interessadas podem inscrever-se pelo site.

O processo de seleção será realizado de forma híbrida. Nos cursos de música, as vagas para pessoas que não possuem conhecimento musical serão distribuídas por meio de sorteio virtual. Nas vagas destinadas a quem já tem conhecimento musical, o(a) candidato(a) poderá optar por fazer uma avaliação presencial, apresentando-se para uma banca de docentes, ou poderá enviar um vídeo cantando ou tocando uma obra, conforme as orientações do edital. Quem optar pelo vídeo deverá gravar o vídeo antes de efetuar a inscrição, pois será preciso disponibilizar a gravação no YouTube (modo não-listado) e informar o link no formulário de inscrição.



Na área de Artes Cênicas, as vagas para os Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças e Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes também serão distribuídas por sorteio remoto. Já para os cursos ‘Cenografia’ e ‘Artes Cênicas’, a seleção se dará por meio de entrevista e atividades presenciais, com datas e horários predefinidos no edital. Os sorteios serão transmitidos ao vivo no canal da instituição, para quem quiser acompanhar.

O Conservatório de Tatuí, ciente de sua responsabilidade social enquanto política pública de cultura, mantém várias ações afirmativas e voltadas à democratização de acesso. Dentre elas e em conformidade com a legislação vigente, adotou a reserva de vagas em seus processos seletivos. De acordo com o edital, 50% das vagas disponíveis serão destinadas à ampla concorrência e 50% serão reservadas a estudantes oriundos de escolas públicas. Destes 50% de escolas públicas, há cotas para pessoas pretas, pardas e indígenas e para pessoas trans/travestis. Do total de vagas, 10% estão destinadas a pessoas com deficiência. Os critérios para inscrição nestas modalidades estão detalhados no edital.

Vale lembrar que as orientações e os formulários de inscrição são diferentes para cada área de ensino e diferem também para vagas destinadas a pessoas “com” ou “sem” conhecimento musical. Por isso, recomenda-se que as pessoas interessadas leiam atentamente o regulamento antes de efetuar a inscrição. Para sanar dúvidas sobre este processo seletivo ou sobre o edital, a organização disponibiliza e-mails para contato: processoseletivo@conservatoriodetatui.org.br (cursos em Tatuí) ou secretaria.polo@conservatoriodetatui.org.br (cursos do Polo São José do Rio Pardo).

CONFIRA OS CURSOS

Área de Artes Cênicas:

– Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças

– Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes

– Artes Cênicas

– Cenografia

Área de Música Popular (MPB/Jazz):

– Acordeão

– Clarinete

– Contrabaixo Acústico

– Contrabaixo Elétrico

– Bateria

– Guitarra

– Piano

– Saxofone

– Trompete

– Trombone

– Flauta Transversal

– Percussão

– Violão

– Canto Popular

Área de Música Popular (Choro):

– Bandolim

– Cavaquinho

– Percussão de Choro

– Violão 7 Cordas

– Flauta Transversal de Choro

Área de Música Popular (Música Raiz):

– Viola Caipira

Área de Música Erudita (Tatuí):

– Acordeão

– Canto Lírico

– Viola Sinfônica

– Violoncelo

– Violino

– Contrabaixo Acústico

– Percussão Sinfônica

– Harpa

– Piano

– Clarinete

– Fagote

– Flauta Transversal

– Oboé

– Saxofone

– Eufônio

– Trombone

– Trompa

– Trompete

– Tuba

– Violão Clássico

– Luteria

– Iniciação à Regência

– Cordas Dedilhadas Históricas

– Cravo

– Fortepiano

– Flauta Doce

– Violino Barroco

– Viola Barroca

– Violoncelo Barroco

– Viola da Gamba

– Canto Barroco

– Formação em Educação Musical

Área de Música Erudita (Polo):

– Canto Lírico

– Viola Sinfônica

– Violino

– Violoncelo

– Contrabaixo Acústico

– Percussão Sinfônica

– Piano Clássico

– Piano Colaborativo

– Clarinete

– Flauta Transversal

– Saxofone

– Eufônio

– Trombone

– Trompa

– Trompete

– Tuba

– Violão Clássico

SERVIÇO

Processo Seletivo de Estudantes 2024

Inscrições: até 03/12/2023

Link de acesso aos editais no site do Conservatório de Tatuí: https://www.conservatoriodetatui.org.br/processo-seletivo