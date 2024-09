Conservatório de Tatuí anuncia curso livre e curso de aperfeiçoamento com Cris Rocha e Fernanda Maia

O Conservatório de Tatuí, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, anuncia a abertura das inscrições para o curso livre e de aperfeiçoamento em artes cênicas. Com temas como ‘composição cênica em espaços não convencionais’ e ‘teatro musical’, as artistas e professoras Cris Rocha e Fernanda Maia ministram as aulas durante os meses de outubro a dezembro deste ano, em formato presencial e online. As vagas são limitadas, por ordem de inscrição ou seleção por meio de carta de interesse. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pela internet. Confira!

CURSO LIVRE

CORPO-PAISAGEM CORPO-PASSAGEM: experimentos de composição cênica em espaços não convencionais

Com Cris Rocha

Este curso aborda a atuação através da prática da composição cênica e propõe a investigação das possibilidades teatrais em espaços não convencionais; a partir da obra da artista cubana Ana Mendieta, busca-se expandir fronteiras, pesquisando a intersecção entre teatro, performance, corpo e natureza.

Cris Rocha

Paulistana, formada pela EAD–ECA–USP e bacharel em Comunicação Social pela Universidade Metodista. Indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz em 2006 pela atuação no espetáculo Ferro em Brasa. É professora de Atuação na Escola Livre de Teatro de Santo André, onde também criou e conduziu o núcleo de estudos poético-políticos Mulherada no Front. Integrante da cia. Os Fofos Encenam, integrando a equipe artístico-pedagógicas, com foco na comicidade. Foi coordenadora artístico-pedagógica dos Projetos Teatro Vocacional e Ademar Guerra. Dirigiu Cena Ouro Epide(r)mia com a Cia. Mungunzá de Teatro, atualmente em cartaz no Teatro de Contêiner; Festival Pop Rua, Sesc Paulista. Espetáculo convidado para o Festival C’est Pas du Luxe, Avignon.

Período do curso: 22 de outubro a 26 de novembro de 2024

Aulas Presenciais: terças-feiras, das 14h às 18h

Local: Setor de Artes Cênicas (Rua XV de Novembro, 63, Centro, Tatuí-SP)

Carga horária: 24h

Total de Participantes: 20

Público-alvo: Atrizes, atores, estudantes de teatro, dança, performers e artistas do corpo em geral

Pré-requisitos: Carta de interesse

Prazo de inscrição: até 07 de outubro de 2024

Link de inscrição: : Link

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Escolar: [email protected]

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

Teatro Musical, um panorama para artistas do teatro e da música

Com Fernanda Maia

O curso visa introduzir fundamentos do teatro musical, oferecendo uma compreensão abrangente de aspectos técnicos, artísticos e históricos. Será apresentado um panorama do gênero, assim como análise de obras, suas estruturas e particularidades.

Fernanda Maia

Dramaturga, compositora, diretora musical, sendo um dos nomes de referência no teatro musical brasileiro. Autora de musicais como Brenda Lee e o Palácio das Princesas; Lembro Todo Dia de Você; Além do Ar; Chaves, um tributo musical; além das músicas de As Cangaceiras, as Guerreiras do Sertão, Cabaret dos Bichos, Codinome Daniel. Seus trabalhos mais recentes como diretora musical incluem Clara Nunes, a tal Guerreira; Cabaret Kit Kat Klub e Sweeney Todd.

Período do curso: 15 de outubro a 05 de dezembro de 2024

Aulas Online: terças e quintas-feiras das 19h às 22h

Carga horária: 48h

Total de Participantes: 20

Público-alvo: Atrizes, atores, estudantes de teatro, dança, músicos e musicistas, performers, artistas do corpo, etc

Pré-requisitos: Formação básica em alguma das linguagens referidas e carta de interesse

Prazo de inscrição: até 07 de outubro de 2024

Link de inscrição: Link

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Escolar: [email protected]

CURSO DE CURTA DURAÇÃO

Loa, toada e presepada (Cavalo-Marinho)

Com Mestre Martelo (PE) e Cibele Mateus (SP)

O curso é fundamentado na brincadeira do Cavalo-Marinho pernambucano. Serão apresentados os contextos socioculturais e históricos da brincadeira e trabalharemos a vivência prática de elementos que constituem algumas de suas figuras (personagens), em especial, a figura do “Mateus”, como “loa” (versos), “toadas” (músicas) e presepadas (comicidade), passando também pela prática de trupés (dança) – elemento marcante do brinquedo.

Mestre Martelo – Sebastião Pereira de Lima

Conhecido como Seu Martelo, é brincador de “Mateus” de Cavalo Marinho há 69 anos, sendo o mais velho em atividade no estado de Pernambuco. Um mestre, que não gosta de ser chamado de mestre. Integra o grupo Estrela de Ouro há 46 anos. Participou de vários grupos de Cavalo Marinho e Maracatu Rural da região da Zona da Mata Norte pernambucana. É autor do livro “Mateus de uma vida inteira”, onde narra sua trajetória de vida e brincadeira.

Cibele Mateus

É artista da cena, diretora, educadora social e pedagoga. Desde 2005 desenvolve seus trabalhos cênicos a partir de motrizes e matrizes afro-brasileiras. Vem fazendo sua trajetória de arte-vida em busca das máscaras de pretume, buscando criar uma poética própria de comicidade negra. Através da pesquisa e vivências como Mateus (figura cômica que pinta o rosto de carvão), vem contribuindo com diversos espaços de formação pelo Brasil.

Período do curso: 02 de outubro a 04 de outubro de 2024

Aulas Presenciais: quarta a sexta-feira, das 14h às 18h

Local: Setor de Artes Cênicas (Rua XV de Novembro, 63/67, Centro, Tatuí-SP)

Carga horária: 12h

Total de Participantes: 20

Público-alvo: Atrizes, atores, estudantes de teatro, dançarinos (as), performers, músicos e musicistas, artistas do corpo e interessados em geral

Pré-requisitos: Não há

Critério de seleção: Ordem de inscrição

Prazo de inscrição: até 02 de outubro de 2024

Link de inscrição: Link

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Escolar: [email protected]