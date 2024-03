Conservatório de Tatuí abre temporada de shows 2024 com Arnaldo Antunes e Vitor Araújo

No ano em que celebra seus 70 anos de fundação, o Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerado a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerido pela Sustenidos Organização Social de Cultura – abre a temporada de shows 2024 neste mês com o duo Arnaldo Antunes e Vitor Araújo (dia 28). Com foco na diversidade de estilos, a programação deste ano prevê pelo menos um show de destaque por mês e antecipa grandes nomes do cenário cultural, como Mombojó, Sobrevento, Nei Lopes com participação de Fabiana Cozza, Angela Ro Ro, Assucena, Tetê Espíndola, Concerto Trio Callas, Darrin Milling Low Brass Brazil e muito mais (sujeito a alterações). As apresentações serão realizadas no Teatro Procópio Ferreira, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), que podem ser adquiridos pela internet, na plataforma INTI, ou pessoalmente, na bilheteria do teatro, de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h.

A temporada de shows começa na quinta-feira, 28 de março, às 20h, em um cenário de pura introspecção e emoção com “Lágrimas no Mar”, projeto de Arnaldo Antunes e Vitor Araújo. Em uma interpretação intimista, a dupla traz o formato voz e piano, em arranjos que permitem que a essência das músicas seja revelada de uma forma mais crua, destacando as nuances das letras e das melodias. Clássicos como “Fim de Festa”, “Como 2 e 2” e “Lágrimas no Mar” compõem o repertório, juntamente com canções emblemáticas de Arnaldo Antunes e momentos de poesia que permeiam toda a performance.

A banda Mombojó, conhecida por suas aventuras musicais e sua abordagem única, está pronta para desembarcar no palco do Teatro Procópio Ferreira, no domingo, dia 28 de abril, às 19h. Referência do movimento pós-manguebeat, o grupo lança o álbum “Carne de Caju”, que já está disponível em diversas plataformas e tem sido aclamado pela crítica. Neste trabalho, o grupo reinterpreta o cancioneiro de Alceu Valença, ícone da música pernambucana. Além destes arranjos, o repertório também incluirá sucessos da banda, para celebrar mais de duas décadas de sua trajetória musical.

Nos dias 03 e 04 de maio, o Conservatório de Tatuí receberá o Grupo Sobrevento, com o espetáculo “Escombros”, uma criação colaborativa com as companhias francesas Théâtre de Cuisine e Théatrenciel. A peça, criada a partir do Teatro de Objetos, trata da aniquilação dos relacionamentos e dos seres em um mundo que está desabando. Referência na pesquisa de linguagem do teatro de animação, Sobrevento é pioneiro em diferentes técnicas teatrais no Brasil e exterior. O espetáculo no dia 3 será apresentado às 20h, mas dia 04, às 19h, no Teatro Procópio Ferreira. As apresentações terão entrada gratuita.

Já no dia 11 de maio, às 20h, o Teatro Procópio Ferreira será palco para a parceria de Nei Lopes e Fabiana Cozza. Nei Lopes é um renomado compositor, cantor, pesquisador e escritor, reconhecido por sua contribuição à música popular brasileira, e une-se a Fabiana Cozza, talentosa cantora e intérprete, aclamada por sua voz poderosa e sua versatilidade musical, especialmente no universo do samba e da música afro-brasileira. Essa colaboração ganha destaque com o álbum “Urucungo”, lançado por Fabiana Cozza no ano passado, com composições inéditas do octogenário compositor carioca.

Para fechar o primeiro semestre, no dia 15 de junho, às 20h, a compositora e instrumentista Angela Ro Ro chegará à Capital da Música. Com uma carreira de 40 anos e eleita pela revista Rolling Stone como a 33º maior voz da música brasileira, ela percorreu trilhas que vão desde a bossa nova até o rock, deixando sua marca com clássicos cultuados desde o início de sua trajetória.

Em julho, o Conservatório de Tatuí receberá dentro da programação do 29ª FETESP (Festival de Teatro Estudantil do Estado de São Paulo) o show da cantora baiana Assucena, que despontou na cena musical com a banda ‘As Baías’, indicado ao Grammy Latino e duas vezes vencedora do Prêmio da Música Brasileira. Em agosto, mês em que completará 70 anos de fundação, a instituição fará uma programação superespecial e as atrações ainda não foram anunciadas. Em setembro, o destaque ficará com Tetê Espíndola, cantora de voz inconfundível, que ganhou o mundo com a música ‘Escrito nas Estrelas’ e por sua habilidade de imitar o canto dos pássaros. Para outubro, o premiado internacionalmente Trio Callas promete um concerto repleto de possibilidades, com expressões únicas, resultantes de diversas origens culturais. E para encerrar a temporada, em dezembro, o trombonista Darrin Milling sobe ao palco do Teatro Procópio Ferreira acompanhado do quinteto Low Brass Brazil.

Os detalhes destes shows e a atualização de toda a programação cultural do Conservatório de Tatuí podem ser acompanhados na Agenda Cultural da instituição.