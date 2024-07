Conservatório de Tatuí abre processo seletivo para cursos de Teatro

O Conservatório de Tatuí, instituição que faz parte da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, abriu inscrições para o 3º Processo Seletivo de Estudantes 2024, na área de Artes Cênicas. Pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 1º de agosto, pela internet ou presencialmente na secretaria escolar da Instituição, na Unidade Chiquinha Gonzaga, em Tatuí.

Ao todo são oferecidas 73 vagas, distribuídas gratuitamente nos Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças e Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes. Para os cursos em que não há vagas imediatas, caso dos Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças, matutino 1 e vespertino 2, haverá cadastro de reserva. Os inscritos na lista de espera poderão ser chamados para efetuar matrícula caso ocorra alguma desistência de estudantes ao longo do período letivo.

Os Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças são uma modalidade de formação para a infância, dedicada a crianças de 8 a 11 anos, dividida em duas turmas: Ateliê I, 8 e 9 anos; e Ateliê II, 10 e 11 anos. O curso tem a duração de três horas semanais, uma vez por semana. Já os Ateliês de Artes da Cena para Adolescentes são uma modalidade de formação para a juventude, voltada para jovens de 12 a 17 anos, agrupados em três turmas: Ateliê I, 12 e 13 anos; Ateliê II, 14 e 15 anos; e Ateliê III, 16 e 17 anos. O curso tem a duração de seis horas semanais, divididas em dois dias por semana.

Todas as pessoas inscritas no Processo Seletivo passarão por um sorteio de forma remota, a ser realizado no dia 7 de agosto, para definir as vagas e a ordem para a formação das novas turmas dos Ateliês. A lista dos candidatos sorteados e aprovados será divulgada no dia 9 de agosto, com as matrículas para os novos estudantes acontecendo entre os dias 12 e 14, e as aulas se iniciando no dia 15.

Assim como acontece nos demais processos seletivos do Conservatório de Tatuí, há várias ações afirmativas voltadas à democratização de acesso aos cursos em conformidade com a legislação vigente, como a reserva de vagas. De acordo com o edital, 10% das vagas são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Ao mesmo tempo, 50% das vagas disponíveis serão destinadas à ampla concorrência e 50% reservadas a estudantes de escolas públicas. Dentre as vagas para estudantes de escolas públicas, 70% são para pessoas pretas, pardas ou indígenas.

Os critérios para inscrição estão detalhados no edital do processo seletivo, disponível no site do Conservatório de Tatuí, junto com todas as orientações e pré-requisitos. As inscrições podem ser feitas pela internet ou pessoalmente, na Secretaria Escolar do Conservatório de Tatuí, na Unidade Chiquinha Gonzaga, localizada na Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h. Todas as inscrições e cursos da Instituição são gratuitos.

SERVIÇO:

3º Processo Seletivo de Estudantes 2024 – Área de Artes Cênicas

Prazo: De 8 de julho até 1º de agosto de 2024

Editais: www.conservatoriodetatui.org.br/processo-seletivo

Mais informações ou dúvidas: secretaria@conservatoriodetatui.org.br

Inscrições e cursos gratuitos