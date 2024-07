Conservatório de Tatuí abre inscrições para cursos de aperfeiçoamento em Música

No ano em que completa 70 anos, o Conservatório de Tatuí, instituição que faz parte da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, anuncia a abertura das inscrições para os cursos de aperfeiçoamento em Música do segundo semestre deste ano. As aulas serão realizadas entre os meses de agosto a dezembro, em formato híbrido ou apenas online. As vagas são limitadas e por ordem de inscrição, que podem ser realizadas gratuitamente até 1º de agosto, pela internet.

Os três cursos ofertados terão a duração de 48 horas cada, com certificação ao seu final. O primeiro a ser realizado é sobre Criatividade Audiovisual para Músicos: práticas e reflexões, ministrado pelos professores Cássia Carrascoza, Vitor Kisil, Danilo Rossetti e Guilherme Zanchetta. O público-alvo desta modalidade são músicos ou estudantes de artes e interessados em desenvolver projetos audiovisuais. O período do curso será de 8 de agosto a 7 de dezembro de 2024, com as aulas virtuais acontecendo toda quintas-feira, das 19 às 22h, e a presencial, com transmissão online, programada para 7 de dezembro, das 9 às 12h e das 14 às 17h, no Salão da Unidade Chiquinha Gonzaga, na Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí/SP.

Na sequência, será realizado o curso de Gestão de Carreira e Produção Executiva para Artistas da Música, com a professora Beth Moura. Esta modalidade terá início em 19 de agosto, com as aulas acontecendo até 2 de dezembro de 2024. Seu público-alvo são músicos, estudantes de música e interessados em geral, que têm como objetivo seguir carreira profissional da música. Este curso é apenas online, com as aulas acontecendo todas as quartas-feiras, a partir das 19h. O terceiro é sobre Produção Musical e Música Eletrônica. Ministrado pela artista musical Ardlez, a modalidade é voltada para músicos, estudantes de música e interessados em geral, preferencialmente maiores de 18 anos. O período deste curso é de 24 de agosto a 7 de dezembro de 2024, sendo as aulas realizadas totalmente online e aos sábados, das 15 às 18h.

SERVIÇO

Cursos de Aperfeiçoamento em Música do Conservatório de Tatuí

Prazo de inscrição: De 15 de julho até 1º de agosto de 2024

Criatividade Audiovisual para Músicos: práticas e reflexões

É um curso direcionado às atividades musicais de criação e performance de áudio e vídeo, para instrumentistas, cantores, professores e compositores de diferentes vertentes musicais. Vamos trabalhar sobre a comunicação musical audiovisual do ponto de vista técnico, conceitual e estético utilizando ferramentas gratuitas disponíveis na internet. O curso será ministrado por Cássia Carrascoza (USP-Ribeirão Preto, flautista e artista pesquisadora), Vitor Kisil (Belas Artes, compositor e artista pesquisador), Danilo Rossetti (UFMT e UNICAMP, compositor e artista pesquisador) e Guilherme Zanchetta (mestrando pela UNICAMP e artista pesquisador). O curso contará ainda com duas oficinas de música telemática no período das aulas, desde que os estudantes tenham disponibilidade técnica para tal.

Período do curso: 08 de agosto a 07 de dezembro de 2024

Aulas online e hibrida: quintas-feiras das 19 às 22 horas (online) dia 07 de dezembro (híbrido)

Local: Zoom e Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga (Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí-SP)

Carga horária: 48h

Total de Participantes: 20

Público-alvo: Músicos ou estudantes de artes e interessados em desenvolver projetos audiovisuais.

Pré-requisitos: Interesse em audiovisual e possuir um telefone celular ou computador

Critério de seleção: Ordem de inscrição

Prazo de inscrição: de 15 de julho até 01 de agosto de 2024

Link de inscrição aqui.

Gestão de Carreira e Produção Executiva para Artistas da Música

O curso tem como objetivo capacitar artistas da música para coordenar suas carreiras e produções de forma eficiente e profissional, ampliando suas oportunidades no mercado e fortalecendo sua presença na indústria musical. O conteúdo abordará diversos temas importantes, começando pela introdução à gestão de carreira artística, onde será oferecida uma visão geral do mercado musical e dos principais desafios e oportunidades para artistas independentes. Em seguida, o planejamento e desenvolvimento de carreira incluirá a definição de objetivos de carreira, estruturação de um plano de carreira e branding pessoal e artístico. A produção executiva abordará os fundamentos da produção executiva e o planejamento e execução de projetos musicais. Já na parte de marketing e comunicação, serão ensinadas estratégias de marketing para artistas, gestão de redes sociais e plataformas digitais, além de relações públicas e assessoria de imprensa. A gestão financeira será outro ponto crucial, incluindo orçamento e controle financeiro, modelos de negócios na música e gestão de contratos e direitos autorais. Por fim, haverá análise de casos práticos e estudos de caso, workshops e atividades práticas, além da participação de convidados especiais. Os objetivos específicos do curso incluem fornecer ferramentas e conhecimentos para que os artistas possam planejar e gerenciar suas carreiras de maneira autônoma, ensinar técnicas e práticas de produção executiva aplicáveis em diferentes contextos da indústria musical, desenvolver habilidades de marketing e comunicação essenciais para a promoção e divulgação do trabalho artístico, e proporcionar conhecimentos em gestão financeira, fundamentais para a sustentabilidade da carreira artística.

Período do curso: 19 de agosto a 02 de dezembro de 2024

Aulas online: quarta-feira, das 19h

Local: Zoom

Carga horária: 48h

Total de Participantes: 20

Público-alvo: Músicos, estudantes de música e interessados em geral

Pré-requisitos: Ter como objetivo seguir carreira profissional da música

Critério de seleção: Ordem de inscrição

Prazo de inscrição: de 15 de julho até 01 de agosto de 2024

Link de inscrição aqui.

Curso de Produção Musical e Música Eletrônica

O objetivo inicial do curso é introduzir os participantes, explicando o cronograma, objetivos e metodologia, além de oferecer um espaço para esclarecer dúvidas iniciais. Começaremos com a apresentação dos instrutores e alunos, discutiremos as expectativas do curso e forneceremos uma visão geral do conteúdo que será abordado. Em seguida, forneceremos uma base teórica sobre os conceitos fundamentais da produção musical e música eletrônica. Abordaremos a história da música eletrônica, terminologia básica e a evolução tecnológica na produção musical. Na etapa seguinte, exploraremos o conceito de produto fonográfico e suas implicações na indústria musical. Definiremos o que é um produto fonográfico, os processos de produção e distribuição, e discutiremos questões de direitos autorais e propriedade intelectual. Compreender o funcionamento do mercado musical e identificar oportunidades disponíveis é essencial, por isso abordaremos temas como distribuição digital, marketing musical, plataformas de streaming, networking, colaborações e estratégias de lançamento. Revisaremos os elementos básicos da música para garantir uma produção musical sólida, cobrindo tópicos como teoria musical, harmonia, ritmo, melodia, estrutura musical, escalas e compasso. Introduziremos os princípios de engenharia de som aplicados à produção musical, abordando acústica, gravação, mixagem, masterização, tratamento acústico de estúdios e a utilização de equipamentos de áudio. Preparar os alunos para criar um estúdio de produção eficiente e desenvolver uma mentalidade resiliente é fundamental. Por isso, discutiremos a configuração de estúdio, a escolha de equipamentos, o gerenciamento de recursos, e a importância do aprendizado contínuo e da adaptação.

Apresentaremos as principais Digital Audio Workstations (DAWs) e suas funcionalidades, comparando diferentes opções como Ableton Live, Logic Pro e FL Studio, ajudando os alunos a escolherem a DAW ideal para suas necessidades. Ensinaremos os fundamentos do Ableton Live, incluindo a interface, criação de projetos, navegação e funcionalidades básicas. Exploraremos também as ferramentas de criação disponíveis no Ableton Live, como instrumentos virtuais, síntese de som, criação de loops e uso de MIDI. A seguir, ensinaremos técnicas de edição de áudio no Ableton Live, incluindo edição de clipes de áudio, warp, automação e o uso de efeitos e plugins. Os alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos para iniciar a criação de uma faixa musical, selecionando sons, construindo beats e desenvolvendo uma ideia inicial. No estágio seguinte, concluirão a criação da faixa iniciada, abordando aspectos avançados de produção, como arranjo, mixagem preliminar, refinamento e finalização. Exploraremos como a pesquisa musical e as tecnologias emergentes influenciam a produção musical, discutindo técnicas de pesquisa, uso de bibliotecas de samples e o impacto da tecnologia na música. Para avaliar o aprendizado dos alunos, realizaremos um teste prático, onde cada participante criará uma faixa completa utilizando as técnicas aprendidas durante o curso. Por fim, forneceremos feedback individualizado e orientação para projetos futuros através de sessões de mentoria personalizada, análise de projetos e conselhos para desenvolvimento de carreira. Este curso visa proporcionar uma compreensão abrangente e prática da produção musical e música eletrônica, capacitando os alunos a criar, editar e lançar suas próprias produções musicais com confiança e profissionalismo.

Período do curso: 24 de agosto a 07 de dezembro de 2024

Aulas online: sábados, das 15h às 18h

Local: Zoom

Carga horária: 48h

Total de Participantes: 35

Público-alvo: Músicos, estudantes de música e interessados em geral

Pré-requisitos: Faixa etária mínima de 16 ou 18 anos (preferível requisito de +18 anos, decisão da instituição)

Critério de seleção: Ordem de inscrição e carta de interesse

Prazo de inscrição: de 15 de julho até 01 de agosto de 2024

Link de inscrição aqui.