Conservatório de Tatuí abre inscrições para 2º Processo Seletivo de Estudantes

O Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina – anuncia a abertura de inscrições para o 2º Processo Seletivo de Estudantes 2024. O processo reabre inscrições para cursos que ainda têm vagas remanescentes e para cadastro de reserva nas habilitações que já estão com turmas completas. A instituição disponibiliza 49 vagas para Área de Artes Cênicas, cinco vagas para Área de Música Popular, 27 vagas para Área de Música Erudita (Sede), 70 vagas para Área de Educação Musical e 15 vagas para o Polo São José do Rio Pardo. Os cursos são totalmente gratuitos e as pessoas interessadas podem inscrever-se pelo site.

O processo de seleção será realizado de forma híbrida. Nos cursos de música, as vagas para pessoas que não possuem conhecimento musical serão distribuídas por meio de sorteio virtual. Nas vagas destinadas a quem já tem conhecimento musical, o(a) candidato(a) poderá optar por fazer uma avaliação presencial, apresentando-se para uma banca de docentes, ou poderá enviar um vídeo cantando ou tocando uma obra, conforme as orientações do edital. Quem optar pelo vídeo deverá gravar o vídeo antes de efetuar a inscrição, pois será preciso disponibilizar a gravação no YouTube (modo não-listado) e informar o link no formulário de inscrição. Contudo, é importante ressaltar que o curso Formação em Educação Musical apresenta uma particularidade: enquanto as inscrições podem ser realizadas de maneira híbrida, a continuidade do processo de seleção é conduzida, exclusivamente, de forma presencial.

Na área de Artes Cênicas, as vagas para os Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças I e II, e Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes I, II e III se dará por sorteio, de forma remota. Já para o curso de “Cenografia”, a seleção se dará por meio de entrevista e atividades presenciais, com uma banca formada por docentes da Área de Artes Cênicas do Conservatório de Tatuí. As datas e horários estão indicados no edital.

O Conservatório de Tatuí, ciente de sua responsabilidade social enquanto política pública de cultura, mantém várias ações afirmativas e voltadas à democratização de acesso. Dentre elas e em conformidade com a legislação vigente, adotou a reserva de vagas em seus processos seletivos. De acordo com o edital, 10% do total de vagas estão destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Do restante, 50% das vagas disponíveis serão destinadas à ampla concorrência e 50% serão reservadas a estudantes oriundos de escolas públicas. Dentre as vagas para escola públicas, há cotas para pessoas pretas, pardas e indígenas e para pessoas transgênero, transexuais e travestis. Os critérios para inscrição nestas modalidades estão detalhados no edital.

Vale lembrar que as orientações e os formulários de inscrição são diferentes para cada área de ensino e diferem também para vagas destinadas a pessoas “com” ou “sem” conhecimento musical. Os editais possuem idade mínima e máxima para ingresso nos cursos, sendo variáveis de acordo com o curso e a categoria das vagas. No caso das vagas destinadas a pessoa “com conhecimento musical”, é importante destacar que não há idade máxima para ingresso. Por isso, recomenda-se que as pessoas interessadas leiam atentamente o regulamento antes de efetuar a inscrição.

SERVIÇO

2º Processo Seletivo de Estudantes 2024 do Conservatório de Tatuí

Inscrições: até 27/02/2024

Link de acesso aos editais e formulários de inscrição no site do Conservatório de Tatuí