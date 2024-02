Conservatório de Tatuí abre 2º Processo Seletivo para os Grupos Artísticos Musicais

O Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina – está com inscrições abertas para os Grupos Artísticos Musicais da Instituição. ​As bolsas terão vigência de 25 de março a 20 de dezembro de 2024. As inscrições podem ser realizadas até o dia 03 de março por meio do formulário disponibilizado no site do Conservatório.​​

As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados no Conservatório de Tatuí em 2024 e estudantes externos, desde que comprovem vínculo musical, ou professores(as) particulares de música, para tocar nos seguintes Grupos Artísticos: Banda Sinfônica, Orquestra Sinfônica, Big Band, Coro, Jazz Combo, Grupo de Choro, Grupo de Música Raiz, Grupo de Percussão e Camerata de Violões. ​Clique aqui para inserir texto.​

O Conservatório de Tatuí conta hoje com nove Grupos Artísticos Musicais de Bolsistas, que têm o objetivo de aperfeiçoar a formação técnica e artística dos estudantes dos cursos de música por meio das atividades desenvolvidas exclusivamente para os grupos.

A Instituição oferece bolsas de estudo para seus estudantes. Essas bolsas consistem em nove parcelas de R$ 700 para estudantes que comprometem seis horas semanais de ensaio, ou nove parcelas de R$ 1.000 para aqueles que cumprem com nove horas semanais de ensaio. Além disso, os alunos têm a oportunidade de estabelecer contato com grandes artistas, tanto no palco quanto em master classes e de participar de concertos em todo o estado de São Paulo, ​bem como ​em outros estados, enriquecendo assim sua formação musical. Os bolsistas selecionados para a temporada de 2024 também poderão participar do prêmio Bolsista Destaque, com a possibilidade de ganhar um dos 12 prêmios em dinheiro no valor de R$ 15 mil, proporcionando um impulso significativo para a carreira.

Para o Gerente Artístico Musical do Conservatório de Tatuí, Renato Bandel, o ano de 2024 será um capítulo especial para os integrantes dos Grupos Musicais da instituição. “Em celebração aos 70 anos do Conservatório de Tatuí, estamos planejando apresentações enriquecedoras, destacando composições de grandes artistas e explorando diversos gêneros musicais. Além disso, programamos uma série de eventos fora de Tatuí, ampliando nosso alcance e compartilhando a paixão pela música com um público mais amplo”, ressalta Bandel.

De acordo com o edital, 50% das vagas disponíveis serão destinadas à ampla concorrência e 50% serão reservadas a estudantes oriundos de escolas públicas. Destes 50% de escolas públicas, há vagas destinadas para pessoas pretas, pardas e indígenas e para pessoas trans/travestis. Do total de vagas, 10% estão destinadas a pessoas com deficiência. Os critérios para inscrição nestas modalidades estão detalhados no edital.

Nas áreas de Música, as vagas disponíveis são (*Cadastro Reserva):

Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí: flauta, piccolo, oboé, corne inglês, requinta, clarinete, clarinete baixo, fagote, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, trompa, trompete, trombone tenor, trombone baixo, eufônio, tuba, piano, contrabaixo, percussão e harpa.

Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba e percussão*.

Big Band do Conservatório de Tatuí: saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, trompete, trombone tenor, trombone baixo, piano, bateria, guitarra, contrabaixo elétrico, percussão, voz feminina e voz masculina*.

Coro do Conservatório de Tatuí: soprano, contralto, tenor e barítono.

• Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí: percussão.

Para os instrumentos/vozes indicados dos grupos Jazz Combo, Grupo de Choro, Camerata de Violões e Grupo de Música Raiz, será criado um cadastro reserva de suplentes. Pessoas candidatas aprovadas nessa lista de espera poderão ser convocadas para assumir as vagas que surgirem nos grupos artísticos ao longo da temporada dos Grupos Artísticos de 2024.

Jazz Combo do Conservatório de Tatuí: voz feminina, voz masculina, saxofone, flauta, trombone, violão/guitarra, contrabaixo elétrico/acústico, piano, percussão* e bateria*.

• Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí: sopros (madeiras ou metais), bandolim ou acordeão, cavaquinho, violão 7 cordas e percussão*.

• Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí: violão*.

• Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí: viola caipira, violão nylon 6 ou 7 cordas, contrabaixo, acordeão, piano, violino, voz masculina, voz feminina e percussão*.

Interessados(as) devem acessar e ler atentamente o edital para conferir se atendem a todos os pré-requisitos determinados no regulamento. Entre eles, é essencial que o(a) candidato(a) tenha disponibilidade para acompanhar os ensaios presenciais/virtuais (6 ou 9 horas semanais) e as apresentações do respectivo grupo ao longo do ano.

A relação de candidatos(as) aprovados(as) para cada um dos nove Grupos Artísticos Musicais de Bolsistas será divulgada a partir do dia 18 de março de 2024, no site do Conservatório de Tatuí.

Os candidatos selecionados deverão atuar nos grupos durante a temporada 2024. O candidato(a) pode concorrer a quantas vagas desejar, mas, em caso de aprovação em múltiplos Grupos Artísticos Musicais, deve optar por apenas um grupo, comunicando sua escolha pelo e-mail: bolsista@conservatoriodetatui܂org܂br.

SERVIÇO

2º Processo Seletivo para Concessão de Bolsa

Grupos Artísticos Musicais do Conservatório de Tatuí

Inscrições: até 03 de março de 2024

Grupos Artísticos Musicais: Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica, Big Band, Jazz Combo, Coro, Grupo de Choro, Grupo de Música Raiz, Grupo de Percussão e Camerata de Violões

Inscrições gratuitas

Formulário para inscrições: Link

Edital: Link