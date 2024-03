Conselho Municipal promove curso de cuidadores de idosos em Diadema

Em parceria da Secretaria de Assistência Social e da Prefeitura de Diadema (SASC), o Instituto de Ação Social Eneas Tognini realizou, nessa sexta-feira (8), uma aula introdutória ao curso de formação de cuidadores de idosos. A iniciativa, pioneira na cidade, partiu do Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

A ideia de trazer o programa para Diadema, de acordo com a coordenadora do Eneas, Erica Prudente, se deu a partir do aumento da demanda por cuidados dos idosos. “O último censo do IBGE, em 2022, mostrou que a população idosa cresceu 90% no município, o que aumenta a procura por este tipo de assistência”.

“Como muitos adultos não têm paciência ou disponibilidade para cuidar dos mais velhos, o nosso programa entra para prestar ajuda a essa população tão vulnerável”, completou a coordenadora.

A organizadora do curso, Rose Magalhães, apresentou o diferencial da formação, que prioriza a qualidade do profissional. “O nosso foco é desmistificar o ato de assistir uma pessoa mais velha e debilitada. Não é simplesmente sentar, olhar, dar comida e ir embora”.

“Vamos ensinar a como criar um vínculo para ser melhor naquilo que faz, para se destacar no mercado de trabalho”, complementou Rose.

A aluna e técnica de enfermagem, Ana Cristina de Oliveira, explicou por que quis investir na área de cuidadora. “Por meio dos meus cuidados, quero humanizar a relação entre cuidador e idoso. Ir além de, simplesmente, dar remédios e trocar fraldas”.

“Meu foco principal é a confiança. Estabelecer um laço de cuidado e de companheirismo”, completou a técnica.

O encontro terminou com um bazar beneficente de livros e roupas. Os lucros serão revertidos para manter o projeto.