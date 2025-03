Conselho Municipal de Alimentação Escolar de São Caetano tem novo presidente

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar de São Caetano do Sul elegeu como seu presidente o professor Wilson Roberto Santana, há mais de 20 anos na rede municipal. Ele foi eleito por unanimidade e vai comandar o CAE até abril de 2027 com o objetivo de garantir a excelência na oferta de alimentos para os alunos da cidade.

Candidato único, Santana irá substituir a ex-presidente Adriana Pinheiro de Albuquerque Mesquita, que optou por deixar o cargo. Na eleição estiveram presentes e votaram os seguintes representantes: Rosana Carneiro Cid e Aline Flávia Maliani (Poder Executivo); Joelma Souza Gomes da Silva, João Cláudio Melloni, Armando Sérgio Santos Rosa e Wilson Roberto Santana (Trabalhadores da Área de Educação e Discentes); Carla Sampaio Castellotti e Bárbara Gomes Barbosa da Cruz (Associação de Pais e Mestres); Kesser Cury Filho e Edson Calmona (Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul).

“Neste meu segundo mandato, a missão é dar viabilidade às atividades que o CAE desenvolve, que é garantir que haja alimentação adequada para quem frequenta as nossas instituições de ensino”, disse Santana. “Precisamos fazer o CAE mais conhecido da população, integrando e integralizando nosso conselho às atividades educacionais do município. O trabalho que o CAE faz só tem importância na medida em que a comunidade de São Caetano tem conhecimento da atividade”.

O CAE também vai se preparar para realização do simpósio de alimentação escolar, programado para outubro, mês em que é celebrado o Dia Mundial da Alimentação (dia 16 de outubro).

SOBRE O CAE

O Conselho de Alimentação Escolar é um órgão colegiado, formado por 14 representantes de vários segmentos sociais; tem caráter fiscalizador, porque entre as suas principais atribuições está a de fiscalizar se os recursos destinados à alimentação escolar estão sendo empregados corretamente ou se a forma de prestação desse serviço está sendo realizada a contento; é deliberativo, porque tudo deve ser discutido e examinado pelo conselho, antes de tomar decisões. Nenhum conselheiro é remunerado.

As atribuições do CAE são monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar e o cumprimento das diretrizes e objetivo do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar); zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas; zelar pela aceitabilidade dos cardápios oferecidos; comunicar aos órgãos de controle qualquer irregularidade constatada na execução do programa; realizar reuniões, inclusive específicas, para apreciação da prestação de contas; elaborar Regimento Interno.

Os conselheiros têm como atividades: observar se a alimentação oferecida nas escolas corresponde aos cardápios planejados; controle de estoque de distribuição dos gêneros alimentícios para as escolas; condições de higiene e preparo dos alimentos adequados nas escolas; verificar se há local específico para distribuição das refeições; verificar se os funcionários que preparam e servem as refeições estão trajando uniformes limpos e adequados; condições higiênicas dos locais de armazenamento de alimentos; entre outras observações.