Conselho discute cercar praça da República para reduzir roubos

A instalação de grades no entorno da praça da República, na região central da capital paulista, está na pauta de discussão desta segunda-feira (4) do Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo).

O tema está em debate a pedido do Conseg do Centro, o conselho de segurança pública integrado por representantes dos moradores e empresários da região.

Cercar praças é uma medida adotada de forma recorrente na cidade como resposta a questões de segurança pública, como a presença de usuários de drogas.

Para isso, é necessário mudar a função do espaço urbano, que deixa de ser uma praça e passa a ser um parque. Esta foi a medida adotada pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na antiga praça Princesa Isabel após a cracolândia ter se instalado no local.

Um integrante do Conpresp disse à Folha de S.Paulo que a criação de um parque na praça da República é diferente da situação da Princesa Isabel, pois não há no local uma grande cena aberta de consumo de drogas.

Por ser uma questão polêmica e que já teria recebido parecer contrário de órgãos técnicos do município, esse integrante do conselho vê como improvável a aprovação da medida na reunião desta segunda.