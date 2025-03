Conselho de Bem-Estar Animal de Diadema faz primeira reunião do ano

Visando promover a boa convivência entre as pessoas e os animais, combatendo maus-tratos e abandonos, integrantes do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CONPBEA) fizeram o primeiro encontro do ano, na terça, 11/3. O evento, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SMAS), reuniu representantes da Prefeitura, entidades protetoras e voluntários.

O objetivo principal da reunião foi tratar da formalização do conselho, uma reivindicação antiga do coletivo.

O secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Ricardo Sousa, também participou do encontro e colocou sua equipe à disposição do CONPBEA, no sentido de contribuir para agilizar a elaboração, aprovação e publicação do regimento interno. Além disso, ele disse que a nova gestão municipal deseja desenvolver um trabalho conjunto em prol do bem-estar animal

Criado pela Lei Municipal nº 3.610/2016, o CONPBEA tem composição paritária de dez membros, sendo cinco representantes da Prefeitura e outros cinco da sociedade civil organizada.

Durante a reunião, os conselheiros apontaram algumas questões que devem ser tratadas com prioridade pelo Conselho, ao longo deste ano. Uma delas é promover o desenvolvimento do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, a partir da destinação de recursos provenientes de multas, doações financeiras espontâneas, entre outras. Outra reivindicação é que a legislação seja atualizada e ampliada para contemplar, além de cães e gatos, também os animais silvestres.

Para pessoas interessadas em conhecer e participar dos encontros do CONPBEA, basta ligar para o telefone da SMAS: 4059-7619 (em horário comercial). A próxima reunião será no dia 15/4, às 14 horas, para discussão final e aprovação do Regimento Interno