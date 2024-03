Conseg inicia projeto inédito em comunidade indígena no litoral de SP

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) promoveu a primeira reunião para discutir a segurança no entorno da comunidade indígena Piaçaguera, no litoral sul de São Paulo. Essa localidade foi selecionada como ponto de partida para o projeto piloto, lançado no final do ano passado pela atual gestão.

O Núcleo de Ação Local (NAL) Indígena atende a uma demanda antiga dos povos originários. O projeto pioneiro, que funciona como um braço do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), engloba a participação ativa dos representantes da comunidade, das Polícias Civil e Militar, além de outros órgãos governamentais como a Polícia Federal e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

O objetivo é melhorar o diálogo entre os indígenas e o governo estadual. “É dessa forma que podemos ter um diagnóstico real do que acontece em determinada região para planejar e direcionar a nossa atuação”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

No encontro, realizado na quinta-feira (29), aproximadamente cem pessoas estiveram presentes, permitindo que os indígenas destacassem suas principais demandas. Temas como a necessidade de melhorias na iluminação pública ao redor e seu impacto na segurança dos quase 400 habitantes da região foram discutidos. Os assuntos elencados pelo grupo serão encaminhados aos órgãos responsáveis.

Com base nas demandas apresentadas pela comunidade, a SSP concentrará seus esforços para promover a segurança no entorno, visando combater a atuação de criminosos que representam uma ameaça à segurança dos povos originários.

O NAL é uma extensão comunitária do Conseg nos bairros, vilas, distritos, áreas rurais ou micro comunidades com interesses, ou afinidades específicas e destina-se ao desenvolvimento de atividades de apoio ao conselho.