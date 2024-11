Conseg aprimora ações de segurança em Sorocaba e reconhece ação de voluntários

A região de Sorocaba, no interior de São Paulo, sediou mais uma etapa do Ciclo Estadual de Integração Comunitária promovido pela Secretaria da Segurança Pública, nesta quinta-feira (28). O evento é realizado para reconhecer o esforço do voluntariado e valorizar a região, em especial os líderes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), que têm colaborado tanto para a elucidação de crimes quanto para ajudar no planejamento de policiamento preventivo.

O comandante geral da Polícia Militar, Cássio Araújo de Freitas, afirmou durante a cerimônia que a sociedade tem o papel fundamental nas ações e estratégias executadas pela polícia. “Só quem vivencia o problema sabe, de fato, como é, por isso é de extrema importância nós ouvirmos os cidadãos”, disse.

Cerca de 400 pessoas participaram do evento em Sorocaba. Reuniões desse tipo acontecem em diferentes regiões do estado para promover palestras para a população sobre a importância da participação comunitária, bem como reconhecer o trabalho feito pelos líderes dos Consegs.

Um exemplo de um trabalho criterioso e que trouxe resultados significativos para a segurança em um dos bairros de Sorocaba é o de Luiz Celso Xavier de Sousa. Ele foi o presidente do primeiro Conseg criado na cidade em 1991, e hoje, com 76 anos, ainda colabora e incentiva os cidadãos a participarem.

“Foi uma honra ver esse projeto evoluir e se tornar essa imensidão toda. Quem não conhece, não tem ideia da diferença que o Conseg faz na vida da população”, afirmou.

Criminalidade em queda em Sorocaba

Nos primeiros nove meses deste ano, Sorocaba teve uma redução de 760 furtos com relação ao mesmo período do ano passado, passando de 12,1 mil ocorrências para 11,4 mil. Os roubos caíram de 117 mil para 1,5 mil — uma redução de 12,4%.

Enquanto isso, entre janeiro e setembro deste ano, as forças policiais que atuam no município prenderam 2,5 mil infratores em flagrante, 6,6% a mais do que em 2023. Outras 1,9 mil pessoas foram detidas por mandado.

Houve a apreensão de mais de 2 toneladas de drogas, entre maconha, cocaína, crack e outros tipos de substâncias ilícitas na região.