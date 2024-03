Conscientização e prevenção a Dengue é tema de evento na Estação Tatuapé

Entre 9h e 15 desta terça-feira (12), a estação Tatuapé (Linha 3-Vermelha) do Metrô vai receber a ação Xô Dengue, que vai promover a conscientização para prevenção à Dengue e as demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, como Zika, Chikungunya e Febre Amarela.

Realizada pelo Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) junto à Secretaria da Saúde, com apoio do Metrô de São Paulo, a iniciativa vai distribuir material informativo contendo dicas práticas de prevenção e eliminação de possíveis criadouros do mosquito

Além disso, o público receberá orientações sobre como identificar precocemente os sintomas das doenças propagadas pelo Aedes Aegypti e quando buscar ajuda médica.