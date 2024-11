Consciência Negra: SPMAR prevê fluxo de 543 mil veículos no rodoanel Sul e Leste

O feriado da Consciência Negra (20 de novembro) deve intensificar o movimento nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. A concessionária SPMAR estima um fluxo de 543 mil veículos entre terça e quinta-feira.

No trecho Sul, a expectativa é de cerca de 387 mil veículos, enquanto no trecho Leste, devem passar 156 mil.

O Rodoanel é uma excelente opção para quem busca uma viagem mais rápida e segura ao litoral paulista. Motoristas que saem de diversas regiões da Grande São Paulo podem utilizar o rodoanel para evitar o congestionamento nas principais vias da cidade.

Melhores horários para viajar

19/11 – antes das 10h, após às 21h

20/11 – antes das 6h, após às 18h

Ótima opção de trajeto ao litoral – O Rodoanel pode ser um percurso mais rápido e seguro para os motoristas que saem de diversos bairros e cidades da Região Metropolitana de São Paulo em direção ao litoral:

Quem sai de Osasco, Carapicuíba, Granja Vianna/Cotia, Alphaville/Barueri, Zona Oeste de São Paulo (Butantã, Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina, Perus, Pirituba, Rio Pequeno, entre outros) – pode utilizar os Trechos Oeste e Sul do Rodoanel com acesso pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares.

O motorista que sai de Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Zona Sul de São Paulo (Vila Sônia, Vila Andrade, Morumbi, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luiz, entre outros) – pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pela Rodovia Régis Bittencourt.

Quem estiver nas cidades do ABC e Zona Leste de São Paulo (Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, Parque do Carmo, São Miguel, Sapopemba, entre outros) pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pelo Complexo Jacu Pêssego/ Avenida Papa João XXII em Mauá.

Para o motorista que sai de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos em direção ao litoral sul, pode usar o Trecho Leste do Rodoanel com acesso no km 205 da Rodovia Presidente Dutra, no km 36 da Ayrton Senna ou pela Rodovia Henrique Eróles (SP066).