Consciência Negra: mais de 690 mil veículos devem seguir para o litoral e interior paulista 

No feriado da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20), é esperado que mais de 690 mil veículos deixem a capital paulista e a Grande São Paulo em direção ao litoral e ao interior. A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que o tráfego nas principais rodovias deve se intensificar já a partir desta terça-feira (19).

As rodovias concedidas do Estado contam com uma rede de mais de 230 ambulâncias, 300 guinchos e 219 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Além disso, o monitoramento dos mais de 11 mil quilômetros de malha rodoviária concedida inclui contadores veiculares (SATs), câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis (eletrônicos), call boxes (telefones de emergência), pontos de Wi-Fi e estações meteorológicas, proporcionando maior conforto aos usuários.

Expectativa de fluxo de veículos

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a concessionária Ecovias prevê que 115 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista, com aumento de movimento a partir da tarde de terça-feira (19). A contagem será realizada entre a 0h de terça-feira (19) e a 0h de quarta-feira (20). Segundo as previsões, o pico de tráfego rumo à Baixada deve ocorrer na manhã do dia 20, entre 8h e 10h, enquanto o movimento de retorno à capital será registrado no mesmo dia, entre 17h e 20h.

A contagem será realizada entre a 0h de terça-feira (19) e a 0h de quarta-feira (20). Segundo as previsões, o pico de tráfego rumo à Baixada deve ocorrer na manhã do dia 20, entre 8h e 10h, enquanto o movimento de retorno à capital será registrado no mesmo dia, entre 17h e 20h.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes estima-se que o registro com saída de aproximadamente 190 mil veículos da capital.

Já o Sistema Castello Branco-Raposo Tavares espera receber mais de 126 mil veículos.

Para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, estima-se que mais de 172 mil veículos sigam em direção ao interior. A contagem será realizada entre a 0h de terça-feira (19) e a 0h de quarta-feira (20). O fluxo mais intenso no sentido interior é esperado entre 7h e 11h da quarta-feira. Já o retorno para São Paulo deve concentrar maior movimento entre 14h e 19h no mesmo dia.

Já o trecho que liga o Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira, que são das rodovias Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), Mogi-Dutra (SP-088) e Mogi-Bertioga (SP-098), administradas pelo Novo Litoral tem uma expectativa de 89 mil veículos.

Rodoanel

Os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, administrados pela SPMar, devem receber cerca de 496 mil veículos durante o feriado. Já o trecho Oeste, gerido pela CCR RodoAnel, estima a circulação de 288 mil veículos.