Conor McGregor apela contra condenação por agressão sexual

No final de novembro de 2024, o renomado lutador Conor McGregor enfrentou um revés significativo em sua trajetória profissional e pessoal, após ser considerado culpado por agressão sexual contra Nikita Hand. O incidente em questão remonta a 2018 e ocorreu no contexto de um julgamento realizado no Tribunal de Dublin, na Irlanda.

Imediatamente após o veredicto do júri, McGregor se manifestou publicamente, negando as acusações e reafirmando sua intenção de recorrer da decisão. Quatro meses após a condenação, o lutador deu o primeiro passo oficial para contestar a sentença, protocolando um recurso com o objetivo de reverter o resultado adverso.

Conforme reportado pelo portal ‘BBC’, na última sexta-feira (14), McGregor formalizou seu apelo contra a condenação no tribunal irlandês. Embora tenha reconhecido ter mantido relações sexuais com a vítima, ele defendeu que o encontro foi consensual, refutando qualquer alegação de coerção física conforme afirmado pela acusadora.

O incidente que levou à condenação ocorreu em 9 de dezembro de 2018. Na ocasião, Nikita Hand estabeleceu contato com McGregor através de familiares e enviou uma mensagem ao lutador durante uma festa com colegas. Antes do encontro, a vítima admitiu ter consumido bebidas alcoólicas e cocaína. Posteriormente, Conor McGregor e um acompanhante identificado como James Lawrence buscaram Nikita e uma amiga para um passeio.

A situação continua a evoluir à medida que McGregor busca reverter sua condenação e restaurar sua imagem pública, enquanto o caso permanece sob os holofotes da mídia internacional.