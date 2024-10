Conmebol vem ao Brasil para discutir integridade no esporte

O Morumbis será a casa da Semana da Integridade do Esporte 2024, promovida pela Sport Integrity Global Alliance (Siga) – Aliança Global pela Integridade do Esporte.

Trata-se do maior evento global dedicado à promoção e celebração da Integridade no Esporte, com presença de representantes da Conmebol.

São duas etapas. A primeira é o Fórum Latino-Americano de Integridade do Esporte, de 9h às 19h, dia 11. A segunda é o Jogo pela Integridade, a partir das 17h, no dia 12.

O Fórum de Integridade do Esporte vai reunir nomes de áreas do governo, finanças, negócios, mídia e sociedade civil.

A proposta é um debate de ideias e soluções para o cenário atual relacionado à luta contra a manipulação de partidas.

QUEM ESTARÁ NO FÓRUM

O fórum acontece no Morumbis das 9h às 19h do dia 11 e é um ambiente ideal para networking, com os maiores especialistas nacionais e internacionais do setor.

A diretora de compliance da Conmebol, Graciela Garay, é uma das participantes.

O fórum também terá, por exemplo, o deputado federal e ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, o vice-presidente do River, Ignacio Villarroel, e Marcio Carlomagno, superintendente geral do São Paulo.

Do setor público, nomes como Daniel Cola, coordenador de Repressão à Corrupção da Polícia Federal, e Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

“A integridade das apostas esportivas é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento saudável e sustentável do setor esportivo e para a economia brasileira e global. Estamos 100% empenhados em colaborar com o governo brasileiro neste objetivo comum”, disse Emanuel Macedo de Medeiros, cofundador e CEO Global da SIGA.

E O JOGO?

No dia 12, o jogo vai reunir nomes históricos do São Paulo, como Palhinha, Zetti e Silas.

No gramado, a partida vai remeter a quatro causas fundamentais usadas como gancho do evento deste ano: (1) luta contra o racismo, a (2) promoção da igualdade de gênero, (3) saúde Mental e (4) sustentabilidade.

Um detalhe para remeter à integridade: nada de árbitros. As marcações do jogo serão feitas pelos próprios jogadores, numa iniciativa para reforçar a ética dentro do campo e como a integridade pode transformar o espetáculo.

O UOL é parceiro de mídia da Semana de Integridade do Esporte, que chega à quinta edição.