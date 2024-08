Conmebol suspende cinco jogadores do Uruguai por confusão na Copa América

O Tribunal Disciplinar da Conmebol suspendeu cinco jogadores uruguaios por conta da confusão com torcedores durante o jogo contra a Colômbia, na semifinal da Copa América 2024.

O atacante Darwin Núñez, o volante Rodrigo Bentancur, além dos zagueiros Mathias Olivera, Ronald Araújo e José María Giménez perderão jogos das Eliminatórias.

A punição mais dura foi para Darwin: cinco jogos de suspensão e multa de US$ 20 mil (R$ 110 mil).

Bentancur pegou quatro jogos e multa de US$ 16 mil (R$ 88 mil).

Olivera, Araújo e Giménez pegaram três jogos de gancho, além de multa de US$ 12 mil (R$ 66 mil).

Nas Eliminatórias, o Uruguai vai enfrentar, nesta ordem, Paraguai, Venezuela (setembro), Peru, Equador (outubro) e Colômbia (novembro).

Com isso, o peso maior da punição vai afetar os jogos contra paraguaios, venezuelanos e peruanos.

Mas o Uruguai só terá grupo completo liberado novamente contra o Brasil, em 19 de novembro, que é quando Darwin poderá atuar.

Os jogadores punidos chegaram a subir nas arquibancadas. Darwin Núñez foi quem mais mergulhou na confusão, trocando socos com colombianos.

MAIS GENTE MULTADA

O Tribunal da Conmebol ainda deu multa de US$ 5 mil a Sebasnán Cácerez, Matías Viña, Emiliano Martínez, Baian Rodríguez, Santiago Mele e Facundo Pellistri.

O presidente do conselho das categorias de base da Associação Uruguaia, Marcelo Garcia, ainda está proibido de entrar nos estádios por seis meses.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) poderá recorrer dentro de sete dias.

A publicação da decisão no site da Conmebol aconteceu ainda no fim da tarde de terça-feira (27), antes, portanto, do anúncio da morte do zagueiro Izquierdo, do Nacional-URU, que abalou o futebol sul-americano.