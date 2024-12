Conmebol divulga datas da Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (13) as datas dos jogos entre Botafogo e Racing pela Recopa Sul-Americana de 2025. A partida de ida será disputada no dia 20 de fevereiro e a de volta uma semana depois, no dia 27. Os dois jogos terão início às 21h30 (de Brasília).

O Racing será mandante na ida, e o Botafogo na volta. O time carioca poderá decidir a competição em casa já que foi o campeão da Libertadores. Os argentinos conquistaram a Sul-Americana.

Esta será a nona edição seguida com pelo menos um time brasileiro. O país teve um campeão em 2018 (Grêmio), 2020 (Flamengo), 2022 (Palmeiras) e 2024 (Fluminense). Os vices vieram em 2017 (Chapecoense), 2019 (Athletico), 2021 (Palmeiras), 2022 (Athletico) e 2023 (Flamengo).

O Botafogo garantiu a vaga ao vencer o Atlético-MG na decisão da Libertadores. Com um jogador a menos desde o primeiro minuto, o Glorioso bateu o Galo por 3 a 1 e conquistou o torneio pela primeira vez na história.

O Racing venceu o Cruzeiro na final da Sul-Americana. A equipe argentina quebrou um jejum de 36 anos sem vencer uma competição continental ao bater o time brasileiro por 3 a 1, no Paraguai.