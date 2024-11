Conmebol destaca goleiro Cássio do Cruzeiro em nova publicação

A temporada de 2024 do Cruzeiro está sendo marcada por uma performance instável no Campeonato Brasileiro, mas na Copa Sul-Americana, a equipe mineira tem se destacado por sua resiliência e consistência. A Conmebol, organizadora do torneio, já apontou o jogador que considera ser a principal figura do time celeste nesta competição.

Entre os adeptos do Cruzeiro, há um reconhecimento quase unânime de que Matheus Pereira e William são as estrelas da equipe no ano. Contudo, na Copa Sul-Americana, Cássio desponta como o protagonista. O goleiro, que anteriormente brilhou no Corinthians, foi escolhido pela Conmebol como o destaque do elenco cruzeirense antes da final do torneio.

Um gigante em busca da grande conquista

Em suas redes sociais, a Conmebol enalteceu a trajetória de Cássio, ressaltando seu papel crucial em competições continentais. Com uma carreira repleta de glórias em torneios sul-americanos, Cássio continua demonstrando excelência e é considerado um pilar fundamental no atual time do Cruzeiro. A postagem dizia: “Um gigante em busca da grande conquista. Cássio quer a primeira Copa para o Cruzeiro”.

Após uma saída conturbada do Corinthians, onde se consagrou como ídolo, Cássio reencontrou seu auge no Cruzeiro. Sua atuação ao longo da Copa Sul-Americana tem sido notável, especialmente na semifinal contra o Lanús, onde muitos consideram que ele foi a peça-chave.

Cássio não precisa de apresentações quando se trata de torneios internacionais. Ele conquistou a Libertadores em 2012 e a Recopa Sul-Americana em 2013 com o Corinthians. Agora, ele almeja completar sua tríplice coroa na Conmebol com uma inédita vitória na Copa Sul-Americana pelo Cruzeiro.

Final da Sul-Americana

A aguardada final da Copa Sul-Americana está marcada para sábado, 23 de novembro. Cruzeiro enfrentará o Racing em uma única partida no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai.