Conjunto João Rubinato recria “Letra de Samba”, raridade do rádio paulista

O Conjunto João Rubinato acaba de lançar “Letra de Samba”, regravação de uma joia do rádio brasileiro, originalmente apresentada em 1956 no programa “Histórias das Malocas”, estrelado pelo radioator Adoniran Barbosa no papel de Charutinho.

A faixa, uma parceria entre o escritor Osvaldo Moles e o maestro Hervé Cordovil, foi gravada pela primeira vez no LP “Histórias das Malocas” pela saudosa cantora Esterzinha de Souza e, agora, recebe uma nova roupagem pelas mãos do Conjunto João Rubinato.

A música é introduzida por um diálogo hilário entre os personagens Charutinho e Terezoca, em uma atmosfera que remonta à era do rádio com o charme característico do radioteatro cômico da época.

A canção é a faixa bônus do radiolivro “Histórias das Malocas”, novo lançamento do Núcleo Rubinato, que revive o programa radiofônico e inclui roteiros originais, regravações, fotos raras e um “Decionáurio” ensinando o “jeito certo de falar errado”.

O processo de criação da música envolveu uma cuidadosa adaptação do arranjo original orquestral, assinado pelo maestro Cyro Pereira, para a formação instrumental do Conjunto João Rubinato. A interpretação vocal, por sua vez, foi inspirada na saudosa cantora Esterzinha de Souza (1929-2022), a quem o conjunto dedica a nova versão.

Para o Núcleo Rubinato, “Letra de Samba” representa não apenas uma homenagem à rica tradição do rádio brasileiro, mas também é uma oportunidade de resgatar e valorizar a obra menos conhecida de Adoniran Barbosa e seus colaboradores.

“Vale destacar que todo o nosso trabalho é baseado na pesquisa da obra menos conhecida de Adoniran Barbosa e tem como lastro a convivência com pessoas que carregam a memória viva do saudoso mestre, sejam familiares, colegas ou parceiros” , afirma Tomás Bastian, idealizador do Núcleo Rubinato.

“Começamos focados em sua obra musical, descobrimos partituras que nunca haviam sido gravadas e lançamos o disco-livro ‘Adoniran em partitura: 12 canções inéditas’ (2017). Depois, com o aprofundamento da pesquisa, ficou claro que a sua atuação no radioteatro foi o principal fundamento de sua trajetória artística e profissional, garantindo seu sustento por mais de 30 anos e formando o terreno fértil a partir do qual forjou seu consagrado e inimitável estilo musical. Este single é ao mesmo tempo uma homenagem ao Adoniran radioator, ao seu mais importante parceiro, o escritor Osvaldo Moles — autor da letra de “Tiro ao Álvaro” —, e à saudosa cantora Esterzinha de Souza”, finaliza.

“Letra de Samba” é destinada aos apreciadores da música brasileira, aos amantes da era do rádio, da comédia satírica e do samba paulista.