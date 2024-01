Conheça Tutankamon, Uma Experiência Imersiva, que estreia nesta sexta-feira, 19 de janeiro

Acontece nesta sexta-feira, 19 de janeiro a abertura da experiência imersiva que conecta o antigo Egito aos maiores lançamentos de tecnologia mundial. A exposição TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA, conta com espaço inovador no metaverso, proporcionando uma experiência interativa e imersiva nunca antes vista no Brasil. As tecnologias utilizadas na exposição também contam com uma sala projeção mapeada em 4K, proporcionando uma jornada única aos segredos do antigo Egito. A visitação acontece de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h, no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, na Zona Sul de São Paulo.

O evento propõe ao visitante uma jornada única no tempo, explorando os segredos de uma civilização milenar e o esplendor de um dos faraós mais emblemáticos. O mix que une história e os maiores avanços tecnológicos, expostos pela primeira vez no Brasil, permite uma experiência divertida, educativa e transformadora.

Os ingressos estão disponíveis para compra na Ticketmaster e têm quantidade diária limitada. Os valores começam em R$ 40,00 por pessoa, com descontos especiais para grupos. Nesta exposição o visitante é convidado a desvendar os segredos dos antigos rituais funerários, explorar os mistérios do submundo egípcio, e reviver, em detalhes arrebatadores, a descoberta da tumba de Tutankamon em 1922.

Por conta de toda inovação tecnológica utilizada no conceito expositivo, a experiência transcende as barreiras do tempo e do espaço, mergulhando os participantes em uma jornada excepcional pelo legado de Tutankamon e do Egito antigo.

Ao adentrar na exposição, os visitantes serão conduzidos por sete salas, cada uma oferecendo uma visão única e imersiva do legado de Tutankamon e da civilização egípcia. Este mergulho no metaverso não se limita a uma simples observação do passado, mas sim à vivência genuína e visceral do momento histórico. A união entre passado, presente e futuro se torna tangível, permitindo que os entusiastas da egiptologia experimentem, de forma inigualável, o fascínio e a emoção de desvendar os mistérios de uma era distante.

“O uso de equipamentos de última geração foi fundamental para impulsionar a nossa trajetória, que já conta com mais de 37 anos de história. Agora, estamos prestes a inaugurar uma nova era, onde experiências tão cativantes quanto as de Tutankamon serão ainda mais frequentes. Nosso objetivo é permanecer sempre à frente, oferecendo constantemente ao mercado tecnologia de ponta aliada a um serviço de alta qualidade, o que nos credencia para atuar cada vez mais no mercado internacional de eventos.”, afirma Gijo Pinheiro, CEO da Apple Produções.

Para os que se permitirem adentrar neste encontro entre passado e presente, a exposição se revelará como uma fonte de descobertas, inspirações e reflexões. É mais do que uma visita a um museu; é uma experiência que ecoará na mente e no coração, deixando uma marca indelével da grandiosidade do legado egípcio. Onde a tecnologia e a arte se unem para contar a história de um povo e sua herança que desafia o tempo.

SERVIÇO – TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Local: 4º Piso Shopping Cidade São Paulo (Em frente ao Cinema)

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01310-100

Período: 19 de janeiro até 19 de maio de 2024

Horário: Terça a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Ingressos no local ou na Ticketmaster: https://www.ticketmaster.com.br/event/tutankamon-uma-experiencia-imersiva