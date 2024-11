Conheça Savério Orlandi, o adversário de Leila Pereira nas Eleições do Palmeiras

No cenário do futebol profissional, destaca-se a trajetória de Savério Orlandi como diretor de futebol entre 2007 e 2010, sob as gestões de Affonso Della Monica Netto e Luiz Gonzaga Belluzzo.

Recentemente, ele emergiu como o principal candidato da oposição na corrida eleitoral do Palmeiras, com uma campanha marcada por intensas interações com os associados. Em entrevista ao Estadão, Orlandi revelou otimismo quanto à recepção positiva de sua chapa, expressando uma expectativa robusta de vitória.

Ademir da Guia, considerado o maior ídolo na história do clube, manifestou publicamente seu apoio a Orlandi durante um evento recente no Palmeiras. O lendário jogador, que acumulou 155 gols em 902 partidas pela equipe alviverde, fez um breve discurso em prol do candidato da oposição. Durante o evento, houve provocações direcionadas à atual presidente Leila Pereira, às quais Ademir respondeu com bom humor.

Orlandi foi oficialmente escolhido pela oposição em junho para enfrentar Leila Pereira, que anteriormente conquistara a presidência como candidata única. Segundo ele, tanto os associados quanto os palmeirenses fora do clube têm percebido que a realidade do clube não é tão promissora quanto aparenta. Tal percepção foi determinante para sua decisão de concorrer à presidência.

Em declarações ao Estadão, Orlandi enfatizou a necessidade de convencer os associados sobre a urgência de reformulações na administração do Palmeiras. Ele aponta que a situação financeira não é tão sólida quanto parece e que o sucesso recente do time não pode ser atribuído exclusivamente à atual gestão.

Orlandi critica ainda as ações da presidente Leila Pereira, mencionando eventos grandiosos patrocinados por ela, que incluem shows com artistas renomados e bebidas gratuitas para os associados. Ele argumenta que tais iniciativas podem desviar a atenção dos problemas enfrentados no início de sua gestão e alerta contra a dependência de um modelo de mecenato.

O candidato da oposição pretende explorar supostas fragilidades políticas e promessas não cumpridas da atual presidente. Entre suas propostas estão a promoção da participação ativa dos sócios na gestão do clube, além de garantir maior democracia e transparência. Orlandi critica o que considera ser um conflito de interesses na administração de Leila, acusando-a de usar o clube para autopromoção e benefícios pessoais ligados às suas empresas.