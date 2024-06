Conheça Pedro Ottoni, que faz vídeos sobre vida na favela e usou humor para chegar à TV

Se você assistiu a “De Volta Aos 15”, “A Sogra Que Te Pariu” ou “Pai em Dobro”, já conhece Pedro Ottoni, jovem ator que vem conquistando espaço nas produções nacionais de comédia. Ele estreia no próximo dia 12 como Pê, protagonista da série “Toda Família Tem”, do Prime Video.

Criado na comunidade do Mandela, em Manguinhos, Zona Norte do Rio, ele usa sua realidade como tema e faz vídeos bem-humorados sobre o seu cotidiano simples para mais de 1 milhão de seguidores no Tik Tok, Instagram e Youtube. Assim como Fefe Schneider e Bibi Tato, Pedro, então estudante de teatro, começou a postar os vídeos, aos 17 anos, para atrair diretores e produtores da TV e do cinema -ele agora pretende levar sua legião das redes sociais para o streaming.

“Com 16 para 17 anos, no auge da adolescência, você fica ansioso para que as coisas aconteçam da forma mais rápida possível. E aí foi que eu criei o canal no YouTube, para que ficasse mais fácil de produtores de elenco me acharem”, contou ele à reportagem. Parece que a estratégia tem dado certo.

Pedro entende que consegue oferecer o que o mercado pede hoje: “Comecei a ver que a gente tá numa geração em que a internet, o trabalho no audiovisual e o teatro precisam conversar. É importante ter atores que também são ativos nas redes. Eu tive essa sorte de já ter começado nisso”. O trabalho nas redes, afirma o ator, permite que ele seja mais seletivo nos papéis que escolhe.

“Eu nunca me permiti fazer trabalhos em que não acreditasse.” Por conta de seus conteúdos, Pedro chama atenção para papéis que têm como característica geral o jovem periférico, como em “Vale Night” e na série que estreia em breve. Ele diz que dá seus pitacos com a equipe para que a realidade não seja retratada de maneira estereotipada.

“A gente quer que as pessoas que moram no subúrbio do Rio de Janeiro assistam a essa série e pensem: ‘Ah, que legal, estão mostrando o que realmente é'”, diz ele sobre “Toda Família Tem”, que tem como protagonista Pê, um garoto que se muda com os pais para a casa da avó em uma comunidade carioca.

“Eu lembro da minha mãe e da minha avó assistirem a novelas e a seriados sobre pessoas na favela e falarem: ‘Eu não sei porque eles acham que a nossa casa não tem reboco’. A gente tem múltiplas pessoas na favela e é muito ruim quando botam a gente num arquétipo só”, completou.

“Toda Família Tem” conta com Duda Pimenta, Sérgio Loroza, Pedro Novaes, Zezé Motta e Anderson Muller no elenco e tem roteiro de Renata di Carmo, Pedro Ottoni, Guilherme Temponi, Maria Shu, Junior Figueiredo e Vinnicius Morais.