Conheça Patrick Costa: o sanfoneiro é a nova aposta de Henrique & Juliano

Uma aventura mudou a vida de Patrick Costa. Apaixonado por música desde criança, teve o primeiro contato com o violão em reuniões em família para tocar sertanejo e modão. Mas foi em um São João de sua cidade, Santa Izabel do Pará/PA que o amor pela sanfona nasceu.

“Aos 10 anos de idade, eu vi um rapaz tocando uma sanfona e eu pedi para ver como aquilo funcionava. Eu pedi aos meus pais, ali no outro dia, cheguei em casa e recebi o meu presente. De tanto ser incentivado a tocar cantando pela minha família, a minha vida tomou um rumo diferente, com 14 anos eu já estava fazendo algumas apresentações pela cidade”, conta Patrick Costa. Com a divulgação e auxílio de seu pai, se apresentou em aniversários, festas, bares e na igreja católica, lugar que abriu portas para uma verdadeira agenda de shows.

O apoio da família foi fundamental para o jovem de 17 anos se arriscar a subir no palco em show de Mari Fernandez. Foi uma viagem de Santa Izabel do Pará até o Estádio Mangueirão em Belém, o que Patrick não esperava era que o cantor Henrique, dupla de Juliano, estaria nos bastidores assistindo o momento. “Esse menino é sacanagem, ele cantou e tocou uma música dele, eu pensei que fosse armado e lançariam a música dias depois. Quando terminou, perguntei se ele tinha sanfona e ele falou que buscaria na casa dele, que era perto. Patrick chegou 1h20 depois com a sanfona, entrou no camarim e cantou mais músicas dele, contou sua história e na hora convidei para ir para Palmas conhecer meu irmão. Eu queria muito que o Juliano o conhecesse, mexeu muito comigo”, conta Henrique sobre o encontro.

A coragem levou Patrick à casa de Henrique & Juliano com a roupa do corpo e companhia de seu irmão, foram alguns dias de trocas e ensinamentos sobre o universo e possibilidades da música. “É uma honra ter a oportunidade de conhecer essa família maravilhosa, essa dupla muito iluminada por Deus que acompanho desde os meus 6 anos de idade. Eles têm muita fé e me passaram um exemplo tanto profissional quanto como pessoa”, revela Patrick.

Horas depois, o contrato estava assinado. Patrick Costa se tornou oficialmente o novo artista do escritório Dois.M, sob gestão da dupla sertaneja de maior sucesso da atualidade.