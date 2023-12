Conheça os vencedores do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023 na etapa nacional

O Prêmio Band Cidades Excelentes 2023 anunciou nessa segunda-feira (11) os 23 vencedores da etapa nacional. O evento, realizado no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF), foi apresentado pelos jornalistas Eduardo Oinegue e Lana Canepa, com transmissão simultânea no canal Band Jornalismo no YouTube. A noite foi embalada pelo tenor Thiago Arancam, que abriu a cerimônia cantando o hino nacional, e teve os cinco troféus principais confeccionados pelo artista plástico de renome internacional Yutaka Toyota. A exibição na TV aberta está marcada para sábado (16), às 13h.

O encontro contou com a presença de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República; Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal; João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação; Raimundo Godoy, presidente-executivo do Instituto Aquila; além de autoridades federais, prefeitos, secretários e assessores das cidades classificadas. “Há 15 anos, desenvolvemos esse projeto junto ao Instituto Aquila com a intenção de estimular a gestão pública. O material vai ser utilizado durante os debates que serão realizados nas eleições municipais de 2024, possibilitando que nosso Jornalismo aborde os pilares da premiação em questões mais técnicas e menos teóricas”, afirmou João Saad em seu discurso.

O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolida os resultados de 67 indicadores em uma única nota final.

Raimundo Godoy também fez questão de reforçar a importância do evento, que está em sua terceira edição. “Existe uma competição saudável e silenciosa entre os municípios e quem ganha com isso são os cidadãos, que percebem a melhoria estrutural dos serviços. Conseguimos mapear 100% das cidades brasileiras de forma autônoma. O Prêmio Band Cidades Excelentes é o despertar de um novo tempo, já que a plataforma foi desenvolvida não para criticar, mas para construir uma visão de futuro extremamente importante para as próximas gerações”, destacou.

A premiação contempla seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Na etapa nacional, os municípios são divididos em cinco categorias de acordo com o tamanho da população: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; entre 100 mil e 500 mil habitantes; e acima de 500 mil habitantes e capitais.

Conheça os vencedores da terceira edição:

Prêmio Principal – IGMA Geral – Cidade Excelente

· Capital: Curitiba (PR)

· Menor que 30 mil habitantes: Luzerna (SC)

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Timbó (SC)

· Entre 100 mil e 500 mil habitantes: Botucatu (SP)

· Acima de 500 mil habitantes: Uberlândia (MG)

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência

· Menor que 30 mil habitantes: Paraíso do Norte (PR)

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Concórdia (SC)

. Acima de 100 mil habitantes: Botucatu (SP)

Educação

· Menor que 30 mil habitantes: Pires Ferreira (CE)

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Eusébio (CE)

· Acima de 100 mil habitantes: Sobral (CE)

Saúde e Bem-Estar

· Menor que 30 mil habitantes: Peritiba (SC)

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Ivaiporã (PR)

. Acima de 100 mil habitantes: Sobral (CE)

Infraestrutura e Mobilidade Urbana

· Menor que 30 mil habitantes: Holambra (SP)

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Louveira (SP)

. Acima de 100 mil habitantes: Botucatu (SP)

Sustentabilidade

· Menor que 30 mil habitantes: São Manoel do Paraná (PR)

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Santa Cruz do Capibaribe (PE)

. Acima de 100 mil habitantes: Pinhais (PR)

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

· Menor que 30 mil habitantes: Treviso (SC)

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Pomerode (SC)

. Acima de 100 mil habitantes: Jaraguá do Sul (SC)

Os 1.327 projetos recebidos neste ano foram avaliados pela Mandatum Consultoria. O prêmio conta com auditoria externa da empresa BDO Brazil.