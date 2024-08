Conheça os principais inimigos dos olhos saudáveis

A primeira consulta oftalmológica de uma pessoa deve ser realizada ainda nas primeiras 72 horas de vida. Quando o bebê nasce, ele precisa passar pelo teste do olhinho, para avaliar o reflexo vermelho dos olhos. Alterações nesse exame podem indicar catarata, glaucoma, opacidades de córnea ou alterações extensas na retina. O teste do olhinho é obrigatório e feito na rede pública e privada de saúde.

Mas, após essa primeira avaliação, qual deve ser a rotina de acompanhamento da saúde ocular? O médico oftalmologista do Hospital São Marcelino Champagnat, Dhiogo Corrêa, explica: “Infelizmente, muitas pessoas negligenciam a saúde dos olhos e buscam atendimento especializado apenas quando algo não vai bem. A orientação médica é que o acompanhamento ocorra todos os anos para aqueles que não têm queixas específicas. Cuidar dos olhos é fundamental para manter uma boa visão e garantir qualidade de vida”, analisa.

Olhos precisam descansar

Um dos vilões atuais para a saúde dos olhos é o excesso de uso de telas, tanto celular como computador. “Quando estamos expostos a esses aparelhos a tendência é de diminuição no número de piscadas, alterando a lubrificação natural dos olhos. A orientação é fazer intervalos regulares de descanso durante a jornada de trabalho e evitar mexer no celular por muitas horas”, afirma o oftalmologista. Ele também explica a regra do 20/20/20: “A cada 20 minutos, precisamos parar por 20 segundos e olhar para uma distância acima de 20 pés (6 metros). Pode ser através de uma janela, por exemplo. Isso vai fazer a musculatura dos olhos relaxar, reduzindo a fadiga dos olhos.”

O sono também é muito importante para manter a saúde ocular. Dormir por tempo insuficiente pode causar vermelhidão, vista cansada e até mesmo inchaços na região.

Não coçar os olhos

Devido à grande exposição ao ambiente, é comum que impurezas, como poeira e pólen, sejam sentidas pelos olhos. O reflexo automático é levar as mãos à região, mas a orientação é para que as pessoas ajam diferente. “Quando sentir algo nos olhos, busque piscar com uma frequência maior. Em grande parte dos casos, esse movimento repetido consegue expelir o corpo estranho. Além disso, coçar os olhos é uma ação perigosa, pois a córnea é extremamente sensível e pode ser danificada com facilidade”, completa o especialista. Se a sensação de corpo estranho, ardência ou coceira se mantiver, o uso de colírios lubrificantes pode ajudar. Se ainda assim não melhorar, deve-se realizar uma visita ao oftalmologista. O ato de coçar os olhos está relacionado a uma doença em que o trauma do prurido na superfície do olho causa uma deformidade potencialmente grave chamada ceratocone.

Além disso, as bactérias, microorganismos e sujeiras presentes nas mãos também podem causar irritação ou mesmo infecções na região dos olhos. Caso seja imprescindível levar as mãos aos olhos, certifique-se de que elas estão limpas.

Evite ar condicionado

O uso de ar condicionado e de ventilador prejudica os olhos, pois resseca os órgãos de forma rápida. O ideal é evitar o uso, quando possível. Em condições de tempo muito quente e necessidade de utilização dos aparelhos, é indicado utilizar colírios lubrificantes, conhecidos por “lágrimas artificiais”.

Posso usar qualquer colírio?

As lágrimas artificiais são colírios seguros para uso no dia a dia. Elas não devem ser confundidas com os colírios vasoconstrictores (aquele de frascos azuis que tiram a vermelhidão). Vasoconstrictores oferecem risco para saúde ocular e seu uso deve ser evitado.

Existem dois tipos principais de lágrimas artificiais: as com e as sem conservantes. As com conservantes podem ser utilizadas até cinco vezes ao dia com segurança. Já as sem conservantes podem ser utilizadas à vontade conforme o desejo e necessidade de cada pessoa.

Use óculos escuros de qualidade

Óculos que possuem proteção ultravioleta (UV) devem ser utilizados sempre que houver exposição à luz solar. A luz UV prejudica as células da retina, causando envelhecimento precoce delas. Além disso, a incidência de raios UV pode provocar catarata precoce e até doenças degenerativas da retina.

Doenças que impactam a saúde dos olhos

Um importante conselho médico vale para pacientes diagnosticados com algumas doenças que impactam a saúde ocular. Pacientes que têm diabetes podem desenvolver a chamada retinopatia diabética, que é uma causa potencialmente grave de perda visual a longo prazo. Os portadores de hipertensão estão expostos ao risco da chamada retinopatia hipertensiva e também precisam de avaliação oftalmológica frequente. Já pessoas que utilizam antidepressivos, antialérgicos e mulheres pós menopausa apresentam risco aumentado da síndrome do olho seco. E pacientes que fazem uso recorrente de corticoides, como a prednisona ou a dexametasona, apresentam risco de desenvolver glaucoma e catarata.