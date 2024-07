Conheça os pontos de coleta de materiais recicláveis em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires segue reforçando seu compromisso com a sustentabilidade ao ampliar e diversificar os pontos de coleta para o descarte correto de resíduos. A iniciativa busca facilitar o acesso dos moradores a locais apropriados para a reciclagem de materiais variados, contribuindo significativamente para a preservação do meio ambiente e incentivando práticas sustentáveis entre os cidadãos, sempre ligado à Agenda 2030.

“Essas ações não apenas promovem a consciência ambiental entre os cidadãos de Ribeirão Pires, mas também fortalecem a imagem da cidade como um local comprometido com a sustentabilidade. A correta destinação dos resíduos contribui para a redução da poluição, conservação dos recursos naturais e melhora da qualidade de vida dos moradores. Além disso, ao facilitar o descarte adequado de resíduos perigosos, a cidade minimiza os riscos de contaminação ambiental e protege a saúde pública”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temistocles Cardoso.

Locais de Coleta:

– Pilhas e Baterias: Estes possuem componentes tóxicos e precisam de descarte especial, podem ser entregues no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288, no Centro, e no Posto Ipiranga, na Av. Santos André, 700, no Centro Alto. Esses pontos garantem que esses materiais sejam encaminhados para processos de reciclagem seguros, evitando a contaminação do solo e da água.

– Lâmpadas: Os objetos contêm substâncias como mercúrio extremamente tóxicos para a vida animal e humana. A Cooperhodia Centro Alto, na Av. Santo André, 735, no Centro Alto, a Cooperhodia Bocaina, na Av. Humberto de Campos, 3499, na Bocaina, e o Paço Municipal estão preparados para receber esses itens e assegurar seu manejo adequado.

– Medicamentos: Sejam vencidos ou não utilizados podem ser entregues na Cooperhodia Centro Alto e na Cooperhodia Bocaina. A correta destinação desses produtos evita que substâncias químicas prejudiciais sejam descartadas no meio ambiente.

– Tampas: O Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal, na Rua João Domingues de Oliveira, 320, no Centro, é o ponto de coleta para tampinhas plásticas. Esta iniciativa não apenas promove a reciclagem, mas também apoia projetos de proteção à fauna silvestre.

– Tigela Cheia: O projeto realiza eventos mensais para a coleta de garrafas PET. Cada quilo de garrafas plásticas equivale a um quilo de alimento para cães ou gatos. Como referência, um quilo de garrafa PET equivale a 20 unidades de 2 litros, 26 unidades de 1 litro ou 36 unidades de 600 ml, com limite de três quilos por CPF. Esta ação incentiva a reciclagem enquanto ajuda animais necessitados.

– Coleta Seletiva: Além dos pontos de coleta específicos, Ribeirão Pires mantém um sistema de Coleta Seletiva Porta a Porta que abrange todos os bairros da Estância. Para participar, os moradores devem agendar a coleta através do aplicativo Ribeirão Pires Digital. Este serviço garante que os resíduos recicláveis sejam recolhidos diretamente nas residências, incentivando a participação da comunidade no processo de reciclagem.