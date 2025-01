Conheça os personagens que dão vida à série Cobra Kai

COBRA KAI chega à Warner Channel nesta sexta-feira, 17 de janeiro, às 22h30, com a estreia de seus dois primeiros episódios. Uma rivalidade do passado volta a acender quando Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio), os personagens icônicos de Karatê Kid, se reencontram em circunstâncias muito diferentes. Enquanto Johnny busca redenção ao reabrir o dojo Cobra Kai, Daniel enfrenta seus próprios desafios sem a ajuda de seu mentor Sr. Miyagi. Com novos alunos e antigas lições, o embate entre eles não apenas revive sua inimizade, mas também afeta uma nova geração.

Este guia te apresentará as conexões e as dinâmicas entre os personagens, à medida que suas histórias se desenvolvem em um contexto de rivalidades, lições e redenções.

Johnny Lawrence (William Zabka): O antigo rival de Daniel LaRusso, agora está em busca de redenção. Johnny decide reabrir o dojo Cobra Kai para treinar uma nova geração, mas ainda enfrenta as feridas de seu passado.

Daniel LaRusso (Ralph Macchio): Após os eventos de Karatê Kid, Daniel se tornou um empresário de sucesso. No entanto, a reabertura de Cobra Kai o força a confrontar antigos traumas e Johnny Lawrence, mais uma vez.

Miguel Díaz (Xolo Maridueña): Vizinho de Johnny e um dos primeiros alunos em seu dojo. Miguel encontra no Cobra Kai uma forma de se defender dos valentões. Seu crescimento no karatê também testa a sua moralidade.

Samantha LaRusso (Mary Mouser): Filha de Daniel, que se encontra dividida entre o legado de seu pai e o desejo de trilhar seu próprio caminho. Sua vida amorosa e seu círculo de amigos a colocam no centro de vários conflitos.

Robby Keene (Tanner Buchanan): Filho distante de Johnny Lawrence, que procura uma figura paterna em Daniel LaRusso. Robby é colocado entre o mundo de seu pai biológico e o de seu mentor, complicando ainda mais a relação entre Johnny e Daniel.

Eli “Hawk” Moskowitz (Jacob Bertrand): Começa como um estudante tímido e vítima de bullying, mas após se juntar ao Cobra Kai, Hawk adota uma nova e mais agressiva personalidade. Sua transformação o torna um personagem polarizador, que abraça os ensinamentos mais extremos do dojo.



Continue curtindo o legado de Karatê Kid com COBRA KAI e acompanhe esses personagens em uma jornada repleta de emoções, rivalidades e crescimento pessoal. A série chega na Warner Channel no dia 17 de janeiro e vai ao ar todas as sextas-feiras, às 22h30, com episódios duplos. O canal exibe reprises aos sábados em dois horários: a partir das 13h30 e das 23h45.