Conheça os finalistas do Prêmio Governador do Estado 2023

O Prêmio Governador do Estado anunciou, nesta quinta-feira, 30 de novembro, os finalistas das 13 categorias que concorrem à homenagem. Foram escolhidos representantes do setor cultural que se destacaram ao longo de 2022 em suas realizações. A cerimônia de premiação será realizada pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, no Palácio dos Bandeirantes, no dia 12 de dezembro.

Uma realização de cada categoria receberá R$ 35.500. A exceção é a categoria “Instituição Cultural” que não terá premiação em dinheiro. Nesta edição, foram indicados cinco finalistas para cada uma das categorias. Os ganhadores receberão, ainda, um troféu exclusivo confeccionado para o Prêmio. Entre as categorias estão: Arte para crianças, Artes Visuais, Circo, Teatro, Museus e centros culturais, Valorização do patrimônio cultural, Audiovisual, Incentivo à leitura, Dança, Música, Iniciativas culturais – Terceiro Setor, Iniciativas culturais – Setor Público e Instituição Cultural.

Para a escolha dos premiados, o processo de escolha é dividido em três etapas. Primeiro, seis comissões compostas por profissionais de reconhecida experiência e conhecimento na área cultural propõem – cada membro – cinco realizações de grande relevância para a cultura, economia e indústria criativas de São Paulo em 2022 e os respectivos responsáveis por cada uma dessas realizações nas categorias descritas. Em seguida, a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton, e um Conselho Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, selecionam as cinco realizações finalistas em cada categoria e seus respectivos responsáveis. Por fim, o Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, define os premiados, sendo uma realização ganhadora para cada categoria.

A seguir, confira a lista completa dos cinco finalistas em cada uma das categorias:

Arte para crianças

Marcelo Romagnoli, pelo espetáculo “Eduka – Um mergulho no universo da educação” (Banda Mirim)

Carla Candiotto, pelo espetáculo “Momo e o senhor do tempo”

Janaina Figueiredo, pelo livro “Seu Tainha”

Aline Volpi e Marcelo Peroni, pela peça “O Muro de Sam”

Bruno Rudolf e Ricardo Rodrigues, pela peça “Vinte mil léguas submarinas”

Artes visuais

Tati Peres, pelo curta-metragem Arte Viva

Hélio Menezes e Raquel Barreto, pela exposição “Carolina Maria de Jesus – Um Brasil para Brasileiros”

Ananda Luz, pela exposição “Karingana – Presenças Negras nos Livros para as Infâncias”

Adriana Peliano, pela exposição no Gabinete de Curiosidades

Zenilda Pasquini, pela exposição Poeticas Ceramicas

Audiovisual

Carlos Papá, pelos documentários de divulgação da cultura Guarani

Lina Chamie, pelo filme “Kobra Auto Retrato”

Sara Silveira, pelo filme “Sonhos de Viagem”

Renata de Almeida, pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

André Azenha e Paula Azenha, pelo Santos Film Fest

Circo

Lu Lopes, pelo Ciclo Autonomia Criativa

Erickson Almeida, pelo espetáculo “Herolino, o faxineiro”

Jorge Vermelho, pela Mostra “Janeiro Brasileiro da Comédia”

Veronica Piccini e Giulia Tateishi, pela obra “URUBU”

Marco Bortoleto, pelas publicações do Grupo Circus em 2022

Dança

Mônica Tarragó, pelo espetáculo “Bando e Formatura 2022”

Kelson Barros, pelo espetáculo “Da cor do cobre”

Brisa Diamante, pelo Experimental de Dança de Ubatuba

Alex Soares, pelo Instagrimm – Os contos dos irmãos Grimm em Storie

Márika Gidali, pela turnê dos 50 Anos – Ballet Stagium

Incentivo à leitura

Roberto Guimarães, pela FLIMA, Feira Literária de Santo Antonio do Pinhal

Dulce Neves, pela reforma, revitalização do acervo e doação de livros para três bibliotecas: a Municipal Carlos Enout e Elza Miguel Francisco, ambas de São Joaquim da Barra; e a José Renato Ambrósio, de São José da Bela Vista; além de atuar também na revitalização de bibliotecas na região metropolitana de Ribeirão Preto

Eduardo Lacerda pela publicação e divulgação de livros nacionais de excelência literária – Editora Patuá e Livraria Patuscada

Amanda Leal de Oliveira, pelo projeto “Piracaia na Leitura”

Débora Garcia, pelo Sarau das Pretas

Iniciativas Culturais – Terceiro Setor

Adriana Barbosa, pela 21ª Edição da Feira Preta

Leandro Valiati, Felipe da Silva Lang, Gustavo Möller e Eduardo Saron, pelo artigo da Revista Observatório Itaú Cultural #34 – PIB da Economia da Cultura e das Indústrias Criativas: uma abordagem pela ótica da renda

Janaina Cristina da Silva, pelo Festival Literário de Votuporanga (FLIV)

Edilson Ventureli, pela Orquestra de Heliópolis – Instituto Baccarelli

Abram Abe Szajman – com menção honrosa para Danilo Santos de Miranda (in memoriam) –, pelo Sesc – Diversos 22

Iniciativas Culturais – Setor Público

Raquel Crepaldi Righeti, pelo 58º Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia

Benedito Galvão Frade Junior, pela Festa do Divino de São Luiz do Paraitinga

José Carlos Nunes Júnior, pela Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes da Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo

Aldo Zonzini Filho, pela FLIM 2022 – 8º Edição

Rafael Leal, pela Santos Criativa Festival Geek 2022

Aline Torres, pelo projeto “Vozes da Independência”

Instituição cultural

Luiz de França, pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo – Parada SP

Nelson Hervey Costa, pelo Centro de Referência em Economia Criativa do Sebrae SP

Ana Paula Demambro, pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Ricardo Othake, pelo Instituto Tomie Othake

Roberto Santini, pela Pinacoteca Benedito Calixto

Museus e centros culturais

Dr. Fábio Magalhães, pelos 20 anos do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba

Claudio Antonio Marques Luiz, pela 27ª Semana Mazzaropi – 110 anos de Mazzaropi, no Museu do Mazzaropi

Rita de Cassia Souza Martins, Ana Paula Sbrissa e Denis de Blasiis, pelas ações na Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento

Bira, pela SAPO – Semana Agroecológica Piracicaba Orgânica

Maria Esteves e Leila Heck, pela idealização e realização do projeto “Colhendo Memórias’, no Museu da Cana

Música

Ana Góes (Funmilayo Afrobeat Orquestra), pela música “Para e respira”

Marcelo Gomes, por “Promessas”

Bruno de Sá, pelo concerto “Roma Travestita”

Samuel Mac Dowell de Figueiredo, pelo Festival Vermelhos

Marcelo Melo, pela turnê dos 50 anos de carreira – Quinteto Violado

Teatro

Eloisa Vitz, pelo espetáculo “Verão”

Aglaia Pusch, pelo espetáculo “A Menina de Uruçuca” e realização do “XVI Festival Internacional de Teatro para a infância e juventude: Uma janela para a utopia”

Abram Abe Szajman – Presidente do Conselho Regional – com menção honrosa para Danilo Santos de Miranda (in memoriam) –, pelo Mirada: Festival Ibero Americano de Artes Cênicas

Zé Henrique de Paula, pelo musical Brenda Lee e Palácio das Princesas

Gabriel Villela, por Ubu Rei: uma sátira da estupidez

Valorização do patrimônio cultural