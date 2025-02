Conheça os campeões da XXXI Copa da Juventude no Veleiros do Sul

A XXXI Copa da Juventude chegou ao fim nesta semana, no Veleiros do Sul, em Porto Alegre (RS), reunindo 109 atletas das classes 420, 29er, ILCA 6 e ILCA 7. Além de coroar os novos campeões, a competição teve um peso ainda maior neste ano, servindo como etapa seletiva para o Mundial da Juventude 2025, que será realizado em Vilamoura, Portugal.

A nova geração da Vela Brasileira disputou as regatas desde a semana passada com bastante variação de vento. Ídolos do esporte brasileiro, como o bicampeão olímpico Torben Grael, estiveram no VDS acompanhando a competição, chancelada e organizada pela CBVela – Confederação Brasileira de Vela. O evento valeu como Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela do CBC – Comitê Brasileiro de Clubes.

Na Classe ILCA 7 – antiga Laser, Gustavo Kiessling (YCSA/CIR/CBC) garantiu o título, seguido por Antônio Machado (VDS/CBC) em segundo e Thomas Vives Potthoff (VDS/CBC) em terceiro. Na Classe ILCA 6 Masculino, Pedro Rosa (VDS/CBC) conquistou a medalha de ouro, com Francisco Dal Ri (CDJ/CBC) em segundo e Davi Neves (ICSC/CBC) em terceiro.

“Muito feliz pela conquista da Copa da Juventude, foi uma sensação incrível ganhar o campeonato de ponta à ponta“, contou Pedro Rosa (VDS/CBC).

Entre as mulheres do ILCA 6 Feminino, a campeã foi Valentina Guimarães (CICP), que representou o país nas duas últimas edições do Mundial da Juventude, seguida por Ana Carolina Roth (VDS/CBC) e Antonella Dalpiaz (VDS/CBC), que completaram o pódio.

A Classe 420 Feminino teve como campeãs Melissa Paradeda e Antonia Gick (CDJ/VDS/CBC), as duas repetiram o título nacional, conquistado na semana passada, na mesma categoria e em Porto Alegre (RS). O segundo lugar ficou com Laura Neves e Chiara Nogueira (ICRJ/CBC), e a dupla Maria Moreira e Maria Julia Chaves (YCB/CBC) conquistou o terceiro posto. “Foi uma edição incrível, com um nível técnico altíssimo e disputas acirradas“, destacou Melissa Paradeda ao lado da parceira.

No 420 Masculino/Misto, o título foi para Said Royo e Bernardo Bacha (ICRJ/CBC), seguidos por Gustavo Glimm e Eduardo Cersosimo (VDS/ICRJ/CBC) em segundo e Daniel Holck e Caio Nogueira (ICRJ/CBC) em terceiro.

Na Classe 29er Feminino, a dupla Heloisa Gonçalves e Isabella Zorzi (VDS/CBC) levou a melhor, seguida por Manoela Azevedo e Luisa Madureira (CDJ/ICRJ/CBC) em segundo e Ana Clara Carlin e Anne Scampini (ICSC/CBC) em terceiro.

Por fim, no 29er Masculino/Misto, a vitória foi de Zion Brandão e João Joppert (ICRJ/CBC), com Lucas Geyer e Nicolas Gallichio (CDJ/CBC) na segunda colocação e Pedro Koch e Mateus Koch (VDS/CBC) em terceiro.

Além dos títulos individuais e de duplas, o Veleiros do Sul (VDS) foi premiado como Melhor Clube da competição, destacando-se na pontuação geral. Outro reconhecimento especial foi concedido a Leonardo Schreiner (VDS), que recebeu o prêmio de velejador mais jovem do evento.

A competição foi organizada pelo Veleiros do Sul (VDS) e pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela), integrando o calendário do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Na oportunidade, a CBVela anunciou oficialmente os novos líderes para o ciclo de 2025 a 2028, que culminará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. O cearense Daniel Nottinghan Benevides Azevedo, anteriormente vice-presidente, assume a presidência da entidade, dando continuidade a uma gestão marcada pelo crescimento e popularização da vela no Brasil.

Ao seu lado, Karina Geyer, ex-diretora de vela jovem e agora vice-presidente, torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo, reforçando o compromisso da Confederação com a igualdade de gênero.