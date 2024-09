Conheça opções de passeio com Transportes Metropolitanos

No dia 27 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Turismo e, pensando nisso, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) selecionou opções de passeios oferecidos por empresas vinculadas à Pasta, CPTM e EFCJ.

Para os amantes de passeios nostálgicos e históricos, a CPTM possui atrações de trens com destino a Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba, realizadas por meio de uma locomotiva a diesel fabricada no Brasil nos anos 60. Já a EFCJ oferece atrações turísticas como o bonde turístico, os centros de memória ferroviária e um mirante em uma de suas estações

Expresso Turístico – CPTM

O Expresso Turístico da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi criado em 2009 com intuito de unir a funcionalidade do transporte ferroviário com o encanto e a riqueza cultural de destinos turísticos locais. Ao longo desses anos, mais de 200 mil turistas tiveram a oportunidade de explorar diferentes regiões do Estado, descobrindo a diversidade que São Paulo tem a oferecer.

Os passeios de trem partem da Estação da Luz e têm três opções de destino: Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba. O passeio do Expresso Turístico é realizado com uma locomotiva a diesel, fabricada no Brasil nos anos 60. Durante a viagem, é possível apreciar a paisagem e conhecer um pouco da história das regiões visitadas durante o trajeto. O embarque é realizado às 8h, com partida às 8h30 da plataforma 1 ou 4 da Estação Luz e o retorno das cidades visitadas ocorre às 16h30.

Os ingressos de viagem do Expresso Turístico da CPTM para Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba são vendidos apenas pela internet. Para adquirir o seu, acesse o site: Link.

Estrada de Ferro Campos do Jordão

A Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) é uma das opções de turismo mais procuradas por quem visita Campos do Jordão. Inaugurada em 1914, conta com o bondinho como opção de transporte e passeio. Além dos Centros de Memória Ferroviária Campos do Jordão e de Pindamonhangaba e um mirante onde é possível avistar uma bela paisagem e três cidades do Vale do Paraíba.

Os ingressos são vendidos na estação Emílio Ribas no dia do passeio, onde também ocorrem os embarques e desembarques. Crianças com até cinco anos, no colo de um responsável, não pagam. Para mais informações sobre os serviços oferecidos pela EFCJ, os turistas devem entrar em contato pelos telefones (12) 3663-1531 e (12) 3644-7409 ou pelo e-mail [email protected].

Serviço:

CPTM

Expresso Turístico

Tarifa: ingressos a partir de R$ 50,00

Funcionamento: consulte as datas e horários disponíveis no site: https://expressoturisticocptm.eleventickets.com/#!/home

Horários: saída às 8h30

Embarque: na Estação da Luz

Estrada de Ferro Campos do Jordão

Bonde Turístico (até o Portal)

Tarifa: R$ 30,00 (ida e volta) ou R$ 20,00 (apenas ida)

Funcionamento: todos os dias (incluindo domingos e feriados)

Horários: segunda à sexta-feira: saída às 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h e 16h e sábados, domingos e feriados: saída às 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h e 17h

Embarque: Estação Emílio Ribas

Bonde Turístico (até Abernéssia)

Tarifa: R$ 20,00 (ida e volta)

Funcionamento: todos os dias (incluindo domingos e feriados)

Horários: segunda à sexta-feira: saída às 17h e sábados, domingos e feriados: saída às 12h, 14h e 16h

Embarque: Estação Emílio Ribas



Centro de Memória Ferroviária (Campos do Jordão)

Tarifa: entrada gratuita

Funcionamento: todos os dias (incluindo domingos e feriados)

Horários: aberto das 9h30 às 12h30 e das 14h às 16h30

Embarque: ao lado da Estação Emílio Ribas

Centro de Memória Ferroviária (Pindamonhangaba)

Tarifa: entrada gratuita

Funcionamento: segunda à sexta-feira

Horários: aberto das 9h30 às 12h30 e das 14h às 16h30

Embarque: no térreo da Estação Pindamonhangaba

Mirante da estação Eugênio Lefèvre

Tarifa: entrada gratuita

Funcionamento: todos os dias (incluindo domingos e feriados)

Horários: aberto das 9h às 17h

Embarque: ao lado da Estação Eugênio Lefèvre