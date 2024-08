Conheça o perfil dos ingressantes das Fatecs neste segundo semestre

Foram classificados para este segundo semestre 13.178 candidatos do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs). Os ingressantes do Ensino Superior ofertado pelo Centro Paula Souza (CPS) são em maioria homens (66,69%), com idade entre 18 e 28 anos (63,52%), solteiros (78,49%) e egressos de instituições públicas de ensino (76,03%). A maior porcentagem dos novos alunos é ativa no mercado de trabalho (68,2%), com renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos (80%).

Os dados fazem parte do Relatório Socioeconômico elaborado pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), instituição responsável pelos processos seletivos das unidades do CPS, respondido pelos candidatos na inscrição para o exame.

De acordo com os estudantes, as motivações para cursar uma graduação gratuita na Fatec visam qualificação para o mercado de trabalho:

-27,4% esperam melhorar o desempenho profissional;

-23,4% buscam facilitar uma ascensão profissional;

-18,2% têm interesse na área escolhida;

Ao todo, 80,35% dos aprovados declaram se enquadrar em um ou nos dois critérios do Sistema de Pontuação Acrescida do CPS, política afirmativa que confere acréscimo de nota aos candidatos: 3% a quem se declare afrodescendente, 10% aos que apontam ter escolaridade pública e 13% para quem declara as duas situações.

Para 56% dos novos alunos, o Ensino Superior não é uma novidade. Os cursos ofertados pelo Centro Paula Souza também já são familiares para 12,5% dos aprovados que fizeram o Ensino Médio em uma Escola Técnica Estadual (Etec) e para 29,5% dos jovens que tiveram a oportunidade de fazer um curso de Qualificação Profissional em uma Etec.

EaD

Analisando o perfil dos 1.760 aprovados que optaram pelo estudo na modalidade de Educação a Distância (EaD), o levantamento aponta que o intervalo de idade da maioria (68,01%) fica entre 18 e 34 anos, são solteiros (62,10%), cursaram o Ensino Médio em uma instituição pública (79,32%) e têm renda familiar mensal entre 1 e 5 salários mínimos (81,8%). As vagas foram ocupadas por 51,65% de homens e 48,35% de mulheres.

Já trabalham na área do curso 32,8% dos novos estudantes e as principais motivações para a escolha da graduação na Fatec estão na expectativa de melhora no desempenho profissional (36,4%) e a busca por um facilitador para uma ascensão profissional (26,3%).