Conheça o NSports, novo canal de esportes que estreia na TV paga para concorrer com ESPN e SporTV

Conhecido do público que assiste esportes via streaming desde 2018, o NSports virou um canal de TV por assinatura. Nesta quarta-feira (17), a versão de TV paga estreou na operadora Sky, a segunda maior em número de assinantes do Brasil. A ideia, no longo prazo, é competir com ESPN e SporTV.

Ao longo de 2024, a expectativa é estrear em outras operadoras. Negociações já estão em andamento. O canal linear na TV paga faz parte do projeto de expansão da marca NSports, implementada pelo Grupo Tellescon, que assumiu a companhia em 2023.

“Sem dúvidas, trata-se de um marco muito importante na história da NSports, que leva o esporte a milhões de pessoas. Estamos contentes e ansiosos para cativar um novo público por meio das nossas transmissões e dos nossos conteúdos”, celebra Ricardo Camargo, CEO da NSports.

Entre as atrações previstas para 2024 estão as transmissões ao vivo de diversas competições de esportes olímpicos e esportes universitários. A NSports é patrocinadora oficial do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e parceira da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

Neste primeiro momento, o NSports contará com dois torneios de futebol. Foram garantidos os jogos Campeonato Paranaense e do Campeonato Mineiro, que começam já nesta semana. Times de Série A como Atlétco Mineiro, Cruzeiro e Athletico-PR serão exibidos.

Em outros esportes, serão feitos jogos de tênis masculino e feminino em parceria com a CBT (Confederação Brasileira de Tênis) e do vôlei de quadra e de praia em parceria com a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

Também foram acordados partidas de futsal em parceria com a CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão), do Basquete 3×3 e das seleções de base de basquete em parceria com a CBB (Confederação Brasileira de Basquete), dos eventos internacionais da Ginástica e do Judô, entre outros.

“Nossa programação terá o objetivo de proporcionar uma cobertura completa do cenário esportivo aos brasileiros. Queremos levar o esporte olímpico aos telespectadores 365 dias por ano. Trabalharemos com seriedade e dedicação para preencher a nossa grade com conteúdos de alta qualidade. Vamos contar histórias, descobrir novos talentos e registrar momentos marcantes do esporte brasileiro. Temos a convicção de que, ao lado dos nossos parceiros, teremos sucesso nessa jornada”, conclui Ricardo.